Поліцейські встановили підозрюваного у нападі на журналіста біля суду в Києві



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Дмитро Кучер - журналіст, який співпрацює із Sharij.net

Слідчі підготували проєкт підозри фігуранту справи

Столичні правоохоронці встановили підозрюваного у нападі на журналіста біля Апеляційного суду Києва, що стався 24 грудня.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

«24 грудня до правоохоронців звернулися троє журналістів із повідомленнями щодо вчинення відносно них протиправних дій. Того ж дня слідчі поліції Києва розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України», - йдеться в повідомленні.

Провівши першочергові слідчі дії, поліцейські встановили одного із нападників. Ним виявився 29-річний мешканець Київської області. Відомо, що раніше молодик уже мав проблеми із законом: у 2016 році напав із ножем на киянина.

Наразі слідчі підготували проект підозри фігуранту та скерували документ для погодження у прокуратуру.

Слідчі дії тривають. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення всіх осіб, які вчиняли протиправні дії відносно журналістів.

Як відомо, про перешкоджання журналістській діяльності повідомили Антоніна Бєлоглазова та Дмитро Кучер (кореспонденти видань «Правовий контроль» і Sharij.net), Юлія Корзун (видання Страна.ua) та Алла Жизневська (телеканал «ЗІК»).

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