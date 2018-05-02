Поліцейські затримали киянина з коноплею та амфетаміном

Затриманий - 34-річний місцевий мешканець, який раніше не мав проблем із законом

У Голосіївському районі Києві під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у чоловіка коноплю та амфетамін. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва. Як розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин, під час відпрацювання території оперативні працівники помітили чоловіка, який підозріло себе поводив. «Коли



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Вилучені у киянина наркотики

Затриманий - 34-річний місцевий мешканець, який раніше не мав проблем із законом

У Голосіївському районі Києві під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у чоловіка коноплю та амфетамін. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин, під час відпрацювання території оперативні працівники помітили чоловіка, який підозріло себе поводив.

«Коли правоохоронці наблизилися до незнайомця, він почав втікати, але його відразу наздогнали та затримали. Під час поверхневого огляду у чоловіка вилучили пакунок із коноплею та амфетаміном. При цьому частина речовини була розфасована у маленькі пакетики», - сказав він.

Правоохоронці встановили особу затриманого. Ним виявився 34-річний місцевий мешканець, який раніше не мав проблем із законом.

«За даним фактом слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за статтею 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Фігурантові загрожує до трьох років позбавлення волі», - зазначив правоохоронець.