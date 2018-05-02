Поліцейські затримали наркоторговця у столичній підземці (фото, відео)

У хлопця виявили метадон, а згодом він показав місця сховку трьох «закладок» із опієм ацетильованим

Під час відпрацювання станції метро «Деміївська» у Києві поліцейський зупинив чоловіка, який поводив себе підозріло. При перевірці документів і поверхневому огляді правоохоронець виявив і вилучив 20 розфасованих пакунків із наркотичною речовиною, попередньо - метадоном. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва. Як розповів начальник



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У хлопця вилучили 20 розфасованих пакунків із наркотичною речовиною

У хлопця виявили метадон, а згодом він показав місця сховку трьох «закладок» із опієм ацетильованим

Під час відпрацювання станції метро «Деміївська» у Києві поліцейський зупинив чоловіка, який поводив себе підозріло. При перевірці документів і поверхневому огляді правоохоронець виявив і вилучив 20 розфасованих пакунків із наркотичною речовиною, попередньо - метадоном. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як розповів начальник управляння поліції в метрополітені Віталій Биков, затриманий зізнався, що сам він наркозалежний, а наркотики збував шляхом закладок у різних районах столиці. Проте, звідки отримував наркотики, пояснити відмовився.

«У ході реалізації оперативної інформації щодо збуту психотропних речовин ми разом із працівниками управління протидії наркозлочинності виявили та вилучили за різними адресами 30 кубів опію ацетильованого. Також встановили особу зловмисника, це - 21-річний уродженець Донецької області, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності», - повідомив Биков.

За даним фактом слідчим відділом управління поліції в метрополітені відкрите провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних заходів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - до восьми років позбавлення років.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Триває досудове розслідування, встановлюються можливі місця збуту наркотиків та особи інших фігурантів. Оперативники також з’ясовують канали надходження наркотичних речовин.