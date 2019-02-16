Поліцейський на Київщині попався на хабарі у 2000 доларів



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Слідчому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна

Слідчий обіцяв повернути особі вилучений автомобіль

Слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України та оперативного супроводу відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України у Київській області, затримали слідчого Ірпінського відділу поліції за вимагання та отримання неправомірної вигоди у розмірі 2000 доларів США. Про це інформує прес-служба ДБР.

За вказану суму слідчий обіцяв повернути особі автомобіль марки BMW X5. Транспортний засіб раніше був вилучений слідчо-оперативною групою за фактом ознак підробки свідоцтва про його реєстрацію.

Після отримання неправомірної вигоди, слідчого затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання повідомлення про підозру за вчинення правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини, слідчому поліції загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна, з позбавленням права обіймати певні посади терміном на 3 роки.