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    Поліцейський розказав, як спіймав на гарячому кишенькових злодіїв на Софійській площі

    До рук пильного правоохоронця потрапила група кишенькових злодіїв
    Командир батальйону Патрульної поліції України Антон Сидоренко розповів, як спіймав на гарячому кишенькових злодіїв на Софійській площі у Києві. Відповідний пост він розмістив у Facebook. За його словами, інцидент трапився 13 січня, коли він разом з дружиною вирішив з’їздити у центр столиці. «Запримітив я групу дівчат-рукодільниць,
    • Сьогодні, 17:59
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    До рук пильного правоохоронця потрапила група кишенькових злодіїв

    Командир батальйону Патрульної поліції України Антон Сидоренко розповів, як спіймав на гарячому кишенькових злодіїв на Софійській площі у Києві. Відповідний пост він розмістив у Facebook.

    За його словами, інцидент трапився 13 січня, коли він разом з дружиною вирішив з’їздити у центр столиці.

    «Запримітив я групу дівчат-рукодільниць, які бродили туди сюди по пішохідному переходу та в натовпі шукали собі жертв - безтурботних відпочиваючих людей. Як відповідальний громадянин та ще й з корочкою поліцейського не міг пройти повз такого злочину, що підпадає під ст.185 ККУ», - почав свою розповідь правоохоронець.

    «Виждав момент, коли одна з панянок спритно розкрила сумку і витягла портмоне у чоловіка, що закохано гуляв з дружиною - так тут же і затримав на місці. Якби не пильність - то чоловік залишився без дорого портмоне з 5000 грн, набором банківських карток, документів на машину і водійським посвідченням. Так само при панночці виявився крадений 30 хвилин назад телефон і банківська картка ще однієї відпочивальниці», - зазначив Сидоренко.

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    Поліцейський розказав, як спіймав на гарячому кишенькових злодіїв на Софійській площі
    Поліцейський розказав, як спіймав на гарячому кишенькових злодіїв на Софійській площі
    Поліцейський розказав, як спіймав на гарячому кишенькових злодіїв на Софійській площі

    Поліцейський додав, що викликана на місце крадіжки слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції оформила затримання злодюжок.

    Національна поліція України Київ кримінал
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