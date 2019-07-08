Поліція Києва з’ясувала особу чоловіка, який підірвав себе на гранаті



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На місці трагедії працюють представники всіх профільних служб Фото: Нацполіція

Слідчі кваліфікують подію як самогубство

У столичній поліції розповіли подробиці щодо вибуху гранати, внаслідок чого загинув чоловік.

Подія сталася приблизно о 15:20 на території Святошинського району столиці. Поліція вже з'ясувала особу чоловіка. За попередньою інформацією, у результаті вибуху гранати отримав смертельні поранення житель селища Коцюбинське, 1967 року народження.

До правоохоронців надійшло повідомлення, що на вулиці пролунав вибух, внаслідок якого загинув чоловік. За викликом негайно виїхали наряди патрульних та слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції.

На даний час місце події оглядають експерти-криміналісти, а слідчі спілкуються зі свідками інциденту. Правоохоронці встановили, що разом із потерпілим неподалік перебував його товариш. Зі слів чоловіка, потерпілий загинув від вибуху гранати. Вилучені фрагменти боєприпасу будуть направлені на проведення експертизи.

Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Святошинського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом умисного вбивства із додатковою правовою кваліфікацією – самогубство.