У Києві біля ТЕЦ «Біличі» чоловік підірвав себе на гранаті



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Правоохоронці огородили територію і проводили слідчо-оперативні дії

Особистість і вік загиблого не встановлено

У понеділок, 8 липня, в Києві поруч зі станцією теплопостачання «Біличі» стався сильний вибух. За попередньою інформацією, чоловік, особа якого поки не встановлена, підірвав себе на гранаті. Від отриманих травм він помер.

Працівники ТЕЦ повідомили, що близько 15:00 почули сильний вибух, який пролунав з протилежного боку дороги. Про це Інформатор дізнався на місці подій.

Чоловік, який перебував на місці події у той момент, розповів, що він перейшов через колії і почув за спиною крик: «У * буй звідси». Коли він повернувся, побачив у невідомого в руках предмет, яких був схожий на гранату. Від страху чоловік почав тікати і буквально через мить почув вибух і відчув від землі поштовх. Він повернувся на місце інциденту і побачив тіло без ознак життя. В результаті вибуху у загиблого відірвало руку і дуже ушкодилася голова. На жаль, він помер на місці.

На місце прибули патрульні, слідчо-оперативні групи та судово-медичні експерти з Києва та області, так як спочатку не могли визначити, до якої місцевості віднести події. Пізніше було вирішено, що це територія столиці. Правоохоронці огородили територію і проводили слідчо-оперативні дії. На місце також прибули кінологи з собаками. Особистість і вік загиблого не встановлено. Причини з'ясовуються.