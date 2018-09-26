Поліція Київщини викрила міжрегіональний канал постачання наркотиків



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Житель Жашкова перевозив на автомобілі в скляних банках висушену наркотичну речовину

У жителя Черкащини вилучено 10 кг елітної марихуани

Оперативники Управління протидії наркозлочинності поліції Київщини викрили та затримали організатора поставок елітної марихуани з Черкаської області в Київську. Вилучили протизаконний товар на 250 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

34-річний житель міста Жашків перевозив на автомобілі в скляних банках понад 10 кілограмів висушеної, подрібненої, готової до вживання наркотичної речовини. Її вилучили та направили на експертизу.

Начальник Управління протидії наркозлочинності поліції Київщини Кирило Самойленко повідомив, що підозрюваного затримали у порядку ст. 208 КПК України. До обрання міри запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі триває комплекс слідчих дій. Правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до даної злочинної діяльності.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі.