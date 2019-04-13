Поліція повідомила причину сьогоднішнього вибуху біля посольства Росії в Києві (фото)
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Фото: сайт Нацполіції
Офіційна версія – розрив високовольтного кабелю «Укрзалізниці»
В суботу вранці з’явилась інформація про вибух біля посольства Російської Федерації в Києві, на Повітрофлотському проспекті. Як встановили правоохоронці, стався розрив високовольтного кабелю, який належить Південно-Західній залізниці.
«Поліцейські почали перевірку, а потім отримали інформацію від представників «Київенерго», що в цьому квадраті стався розрив високовольтного кабелю, що належить Південно-Західній залізниці», - повідомляє прес-служба поліції Києва.
Унаслідок події ніхто не постраждав, пошкоджена бруківка.
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