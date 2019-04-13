  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поліція повідомила причину сьогоднішнього вибуху біля посольства Росії в Києві (фото)

    • Розсилка
    Фото: сайт Нацполіції - Поліція повідомила причину сьогоднішнього вибуху біля посольства Росії в Києві (фото)
    Фото: сайт Нацполіції

    Офіційна версія – розрив високовольтного кабелю «Укрзалізниці»

    В суботу вранці з’явилась інформація про вибух біля посольства Російської Федерації в Києві, на Повітрофлотському проспекті. Як встановили правоохоронці, стався розрив високовольтного кабелю, який належить Південно-Західній залізниці.

    «Поліцейські почали перевірку, а потім отримали інформацію від представників «Київенерго», що в цьому квадраті стався розрив високовольтного кабелю, що належить Південно-Західній залізниці», - повідомляє прес-служба поліції Києва.

    ambasada_rf_kabel2.

    Унаслідок події ніхто не постраждав, пошкоджена бруківка.

    Читайте також

    Наразі перевіряється інформація про знеструмлення терміналу і шляхопроводу, залучені всі профільні служби.

    Читайте також
    Росія електроенергія посольство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ