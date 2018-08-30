Поліція відкрила справу за фактом підпалу книгарні у Києві: фото з місця злочину



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Зловмисники облили підлогу магазину невідомою речовиною та підпалили

Зайшовши до магазину, двоє невідомих під приводом покупки книги для подарунку, побили продавця та підпалили магазин

Столичні слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом підпалу книжкового магазину біля станції метро «Дарниця» у Дніпровському районі Києва. Про це повідомила прес-служба поліції столиці.

Вчора ввечері у чергову частину Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що двоє невідомих побили його та підпалили магазин, де він працює продавцем. На місце події виїхали: слідчо-оперативна група управління, лікарі «швидкої» та пожежники.

«За словами потерпілого, у приміщення магазину зайшов чоловік і попросив показати книгу для подарунку. Підійшовши до стелажів, продавець відчув удар по голові. Після чого, у магазин зайшов ще один чоловік і почав обливати підлогу невідомою речовиною та підпалив. Зловмисники забрали мобільний телефон, гроші та втекли з місця події», - інформують у поліції.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За даним фактом розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) та ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. За вчинення правопорушень передбачено до десяти років позбавлення волі.

Поліція проводить усі необхідні розшукові та слідчі дії, спрямовані на розшук та затримання зловмисників.