  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поліція відшукала п’яних неадекватів, які здійснили подвійну ДТП на Троєщині

    • Розсилка
    ДТП на Троєщині - Поліція відшукала п’яних неадекватів, які здійснили подвійну ДТП на Троєщині
    Фото: KyivOperativ / Facebook
    ДТП на Троєщині

    Поліція за 20 хвилин затримала п’яних втікачів, що на Audi збили на Троєщині пішохода

    Утікачі, які на Audi збили пішохода у житловому масиві Троєщина у Києві, а потім вилетіли на трамвайні колії, затримані поліцією. Про це пише паблік «Київ оперативний».

    Утікачі виявились неадекватними п'яними молодиками.

    «Завдяки злагодженій роботі патрульної поліції Деснянського району та небайдужих громадян, які надали фото п'яних злочинців, менше ніж за 20 хвилин утікачі були затримані», - йдеться у повідомленні.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Поліція відшукала п’яних неадекватів, які здійснили подвійну ДТП на Троєщині
    Поліція відшукала п’яних неадекватів, які здійснили подвійну ДТП на Троєщині
    Поліція відшукала п’яних неадекватів, які здійснили подвійну ДТП на Троєщині

    Нагадаємо, ранком середи Audi (іноземна реєстрація) у Києві на перехресті Милославської та Маяковського збили пішохода та, втікаючи з місця ДТП, не впорались з керуванням і виїхали на трамвайні колії. Винуватці покинули авто і втекли.

    Як стало відомо, у пішохода зламані обидві ноги. Його госпіталізовано.

    Читайте також
    ДТП Київ Троєщина поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ