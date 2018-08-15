Поліція відшукала п’яних неадекватів, які здійснили подвійну ДТП на Троєщині



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Фото: KyivOperativ / Facebook ДТП на Троєщині

Поліція за 20 хвилин затримала п’яних втікачів, що на Audi збили на Троєщині пішохода

Утікачі, які на Audi збили пішохода у житловому масиві Троєщина у Києві, а потім вилетіли на трамвайні колії, затримані поліцією. Про це пише паблік «Київ оперативний».

Утікачі виявились неадекватними п'яними молодиками.

«Завдяки злагодженій роботі патрульної поліції Деснянського району та небайдужих громадян, які надали фото п'яних злочинців, менше ніж за 20 хвилин утікачі були затримані», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ранком середи Audi (іноземна реєстрація) у Києві на перехресті Милославської та Маяковського збили пішохода та, втікаючи з місця ДТП, не впорались з керуванням і виїхали на трамвайні колії. Винуватці покинули авто і втекли.

Як стало відомо, у пішохода зламані обидві ноги. Його госпіталізовано.