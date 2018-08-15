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    На Троєщині Audi збила жінку на переході, а потім вилетіла на трамвайні колії

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    Автівка&nbsp;вилетіла на трамвайні колії, паралізувавши рух - На Троєщині Audi збила жінку на переході, а потім вилетіла на трамвайні колії
    Фото: dtp.kiev.ua
    Автівка вилетіла на трамвайні колії, паралізувавши рух

    Рух трамваїв на Троєщині паралізовано

    У житловому масиві Троєщина у Києві сталося подвійна дорожньо-транспортна пригода, постраждала жінка. Про це пише паблік dtp.kiev.ua.

    За словами свідків, водій автомобіля Audi (на європейській реєстрації) спочатку на вул. Милославській збив жінку на переході. А потім на вул. Закревського вилетів на трамвайні колії.

    Медики надають допомогу постраждалій.

    Водій і пасажир зібрали свої речі і зникли в невідомому напрямку. Попередньо, водій знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Рух трамваїв паралізовано.

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    На Троєщині Audi збила жінку на переході, а потім вилетіла на трамвайні колії
    На Троєщині Audi збила жінку на переході, а потім вилетіла на трамвайні колії
    На Троєщині Audi збила жінку на переході, а потім вилетіла на трамвайні колії
    На Троєщині Audi збила жінку на переході, а потім вилетіла на трамвайні колії

    Нагадаємо, у Києві обмежать або заборонять рух транспорту на низці вулиць через підготовку до Дня незалежності України.

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