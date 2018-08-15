На Троєщині Audi збила жінку на переході, а потім вилетіла на трамвайні колії



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Фото: dtp.kiev.ua Автівка вилетіла на трамвайні колії, паралізувавши рух

Рух трамваїв на Троєщині паралізовано

У житловому масиві Троєщина у Києві сталося подвійна дорожньо-транспортна пригода, постраждала жінка. Про це пише паблік dtp.kiev.ua.

За словами свідків, водій автомобіля Audi (на європейській реєстрації) спочатку на вул. Милославській збив жінку на переході. А потім на вул. Закревського вилетів на трамвайні колії.

Медики надають допомогу постраждалій.

Водій і пасажир зібрали свої речі і зникли в невідомому напрямку. Попередньо, водій знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Рух трамваїв паралізовано.

Нагадаємо, у Києві обмежать або заборонять рух транспорту на низці вулиць через підготовку до Дня незалежності України.