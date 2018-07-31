Поліція виявила на Київщині чергових «наркоаграріїв»



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Вирощування конопель на присадибній ділянці

Під Борисполем 48-річний місцевий житель дбайливо вирощував наркозілля на своїй присадибній ділянці

Посіви коноплі виявили оперативники управління протидії наркозлочинності поліції Київщини спільно з дільничними офіцерами Бориспільського відділу поліції у селі Сулимівка, що на Бориспільщині.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області, раніше судимий за аналогічний злочин 48-річний місцевий житель дбайливо вирощував наркозілля на своїй присадибній ділянці. Він запевняв правоохоронців, котрі вилучили у нього 49 кущів майбутньої марихуани, що планував зібраний «врожай» використати виключно задля власних потреб.

Також під час обшуку у селі Катюжанка Вишгородського району на присадибній ділянці 39-річного чоловіка дільничні офіцери поліції вилучили 12 кущів нарковмісного зілля.

Усі вилучені рослини коноплі направлені на проведення відповідних експертиз.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за статті 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

На території Київської області тривають комплексні оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою «Мак 2018» і поліцейські продовжують виявляти незаконні посіви наркотичного зілля.