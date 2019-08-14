Поліція виявила плантацію конопель у мешканця Київщини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кущі дурману направлені на експертизу Фото: Нацполіція

Чоловік вирощував наркотичні рослини прямо у себе на присадибній ділянці

Заборонені коноплі працівники Білоцерківського відділу поліції виявили та вилучили під час санкціонованого обшуку у 45-річного місцевого жителя села Поправка.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, чоловік вирощував наркотичні рослини прямо у себе на присадибній ділянці. Як пояснив господар, засадив плантацію суто для свого власного вживання, без мети збуту.

Наразі кущі дурману направлені на експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1ст.310 (Незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

За добу білоцерківськими поліцейськими задокументовано ще 8 фактів незаконного обігу наркотичних речовин. За усіма проводяться перевірки.

Раніше столичні поліцейські викрили 49-річного жителя Києва, який вирощував коноплі на вулиці Марка Черемшини у Дніпровському районі. Правоохоронці виявили на городі 400 кущів наркозілля, що зовні нагадувало коноплі.