Киянин вирощував біля будинку понад 400 кущів конопель (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Посів заборонених для вирощування нарковмісних рослин правоохоронці вилучили на присадибній ділянці киянина Фото: Нацполіція

Чоловік запевняв, що рослини вирощував для власного вживання без мети збуту

Під час проведення профілактичного відпрацювання «Мак» співробітники управління протидії наркозлочинності поліції Києва спільно зі слідчими територіального управління поліції викрили 49-річного місцевого жителя, який вирощував коноплі на вулиці Марка Черемшини у Дніпровському районі. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Як розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, правоохоронці виявили на городі наркозілля, що зовні нагадувало коноплі. Всього їх виявили понад 400 кущів.

«Як пояснив господар, рослини він вирощував нібито для власного вживання без мети збуту. Урожай ми вилучили та направили на проведення експертизи. За даним фактом розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до трьох років обмеження волі», – зазначив Кузьмін.

Раніше повідомлялося, що у Солом'янському районі Києва місцевий мешканець влаштував на своєму подвір’ї плантацію конопель і маку.