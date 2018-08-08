Поліція виявила у Києві два десятки нелегальних мігрантів з Бангладеш



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Мігранти прибули до української столиці з Росії

У Києві виявили 24 громадян Бангладеш, які всупереч чинному законодавству та в обхід прикордонників потрапили в Україну, звідки планували дістатися у країни Шенгенської зони. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

Нелегали були виявлені у рамках проведення заходів під умовною назвою «Мігрант» при відпрацюванні місць скупчення іноземців.

«Це сталося на території речового ринку, розташованого у Деснянському районі Києва: усі 24 особи є громадянами Народної Республіки Бангладеш і незаконно перебувають на території України. Також встановлено, що спочатку вони прибули в Росію на чемпіонат світу з футболу, а після цього в обхід пункту прикордонного контролю потрапили на територію нашої держави. З України іноземці хотіли незаконно потрапити до країн Шенгенської зони», - розповів в.о. начальника сектору Управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУНП у м. Києві Олексій Гаврилюк.

За словами правоохоронця, усіх нелегальних мігрантів доставили до Державної міграційної служби для прийняття рішення щодо їхнього подальшого перебування в Україні.

Крім того, поліцейські встановлюють, де і за яких обставин іноземці перетнули державний кордон України, а також осіб, які могли сприяти їм у цьому.