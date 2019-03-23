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    Новини

    Поліція взяла під посилену охорону центр Києва (фото)

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    Службу в посиленому варіанті несуть працівники столичної поліції, патрульні поліцейські і військовослужбовці Нацгвардії України - Поліція взяла під посилену охорону центр Києва (фото)
    Службу в посиленому варіанті несуть працівники столичної поліції, патрульні поліцейські і військовослужбовці Нацгвардії України
    Фото: kiev.informator.ua

    23 березня має відбутися марш Національних дружин

    У суботу, 23 березня, в Києві правоохоронці несуть службу в посиленому режимі. Це пов'язано з проведенням раніше анонсованого маршу Національних дружин. З усієї України на мітинг приїдуть тисячі чоловік.

    23 березня в Києві відбудеться масова акція, яку організовує Нацкорпус.

    Службу в посиленому варіанті несуть працівники столичної поліції, патрульні поліцейські і військовослужбовці Нацгвардії України. На вулицях Шовковичної та Лютеранської чергують правоохоронці.

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    Поліція взяла під посилену охорону центр Києва (фото)
    Поліція взяла під посилену охорону центр Києва (фото)
    Поліція взяла під посилену охорону центр Києва (фото)
    Поліція взяла під посилену охорону центр Києва (фото)
    Фото: kiev.informator.ua

    За словами одного з лідерів Нацкорпусу Родіона Кудряшова, акція може пройти більш радикально, ніж у минулі рази. «До нас приєднується все більше людей і владs не допоможе поліція. Зустрінемося 23 березня і будемо говорити по-іншому », - повідомив керівник центрального штабу Нацкорпусу.

    Відзначимо, ще з вечора 22 березня в центрі Києва, в урядовому кварталі спостерігалося багато правоохоронців. Вони зупиняли і перевіряли машини.

    Джерело: Інформатор

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