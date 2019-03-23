Поліція взяла під посилену охорону центр Києва (фото)



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Службу в посиленому варіанті несуть працівники столичної поліції, патрульні поліцейські і військовослужбовці Нацгвардії України Фото: kiev.informator.ua

23 березня має відбутися марш Національних дружин

У суботу, 23 березня, в Києві правоохоронці несуть службу в посиленому режимі. Це пов'язано з проведенням раніше анонсованого маршу Національних дружин. З усієї України на мітинг приїдуть тисячі чоловік.

23 березня в Києві відбудеться масова акція, яку організовує Нацкорпус.

Службу в посиленому варіанті несуть працівники столичної поліції, патрульні поліцейські і військовослужбовці Нацгвардії України. На вулицях Шовковичної та Лютеранської чергують правоохоронці.

За словами одного з лідерів Нацкорпусу Родіона Кудряшова, акція може пройти більш радикально, ніж у минулі рази. «До нас приєднується все більше людей і владs не допоможе поліція. Зустрінемося 23 березня і будемо говорити по-іншому », - повідомив керівник центрального штабу Нацкорпусу.

Відзначимо, ще з вечора 22 березня в центрі Києва, в урядовому кварталі спостерігалося багато правоохоронців. Вони зупиняли і перевіряли машини.

Джерело: Інформатор