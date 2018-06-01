Поліція затримала киянку за підозрою у вбивстві співмешканця

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Слідчі з помешкання вилучили ніж із речовиною бурого кольору

Під час сімейної сварки жінка схопила ніж та вдарила чоловіка у живіт

До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що у квартирі по вулиці Сім’ї Хохлових виявили труп чоловіка. За адресою негайно виїхали екіпажі патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, на місці події правоохоронці встановили, що між жінкою та чоловіком виник конфлікт, у ході якого жінка схопила ніж і вдарила чоловіка у живіт. Слідчі з помешкання вилучили ніж із речовиною бурого кольору, який направили на експертне дослідження.

Підозрювану у скоєнні кримінального правопорушення затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 33-річна киянка, яка раніше у поле зору правоохоронців не потрапляла.

За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі готують клопотання до суду щодо обрання підозрюваній міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.