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    Поліція затримала нападника на водія таксі

    Чоловік за допомогою викрутки наніс тілесні ушкодження перевізнику, потерпілий у важкому стані знаходиться в лікарні
    29 квітня було скоєно напад на таксиста на вулиці Григорія Ващенка у Дарницькому районі Києва. До столичної поліції звернувся свідок події, який повідомив: в автомобілі по вулиці Григорія Ващенка у Дарницькому районі лежить поранений чоловік. Потерпілий перед тим, як його забрала «швидка», встиг повідомити, що на нього напав
    • Сьогодні, 14:40
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    Чоловік за допомогою викрутки наніс тілесні ушкодження перевізнику, потерпілий у важкому стані знаходиться в лікарні

    29 квітня було скоєно напад на таксиста на вулиці Григорія Ващенка у Дарницькому районі Києва. До столичної поліції звернувся свідок події, який повідомив: в автомобілі по вулиці Григорія Ващенка у Дарницькому районі лежить поранений чоловік. Потерпілий перед тим, як його забрала «швидка», встиг повідомити, що на нього напав пасажир, якого він підібрав у Голосіївському районі.

    Як повідомляє прес-служба поліції Києва, правоохоронці відразу розпочали пошуки зловмисника.

    «Вже через півтори доби нападника затримали працівники карного розшуку. Ним виявився 43-річний наркозалежний місцевий мешканець, який не має постійного місця проживання. На злочин пішов через скрутне фінансове становище. Речові докази вилучені та направлені на експертизу. Наразі правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - розповів начальник Дарницького управління поліції Сергій Чернишев.

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    Поліція затримала нападника на водія таксі
    Поліція затримала нападника на водія таксі
    Поліція затримала нападника на водія таксі
    Поліція затримала нападника на водія таксі

    Слідчим відділом Дарницького управління поліції відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Замах на вбивство) та ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального Кодексу України. Затриманому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

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