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    У столиці скоєно напад на таксиста: поліція розшукує зловмисника (фото, відео)

    Чоловік кілька разів вдарив таксиста гострим предметом і втік
    29 квітня приблизно о 17:30 правоохоронці отримали повідомлення про напад на таксиста на вулиці Григорія Ващенка у Дарницькому районі Києва. Коли на місце прибули патрульні та слідчо-оперативна група, з’ясувалося, що тілесні ушкодження перевізнику наніс пасажир, його він підібрав у Голосіївському районі столиці. Пасажир, прибувши на потрібну
    • Сьогодні, 18:04
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    Підозрюваний у нападі на таксиста
    Підозрюваний у нападі на таксиста

    Чоловік кілька разів вдарив таксиста гострим предметом і втік

    29 квітня приблизно о 17:30 правоохоронці отримали повідомлення про напад на таксиста на вулиці Григорія Ващенка у Дарницькому районі Києва. Коли на місце прибули патрульні та слідчо-оперативна група, з’ясувалося, що тілесні ушкодження перевізнику наніс пасажир, його він підібрав у Голосіївському районі столиці. Пасажир, прибувши на потрібну адресу, кілька разів вдарив перевізника гострим предметом і втік. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    «На цей час ми не мали змоги поспілкуватися із потерпілим. Лікарі уже надали йому необхідну допомогу, але чоловік ще перебуває в реанімації. Тож, як тільки буде можливість – оперативники виїдуть, аби відібрати його пояснення для встановлення причини конфлікту і обставин події», - розповів начальник Дарницького управління поліції Сергій Чернишев.

    За словами правоохоронця, на місці злочину зловмисник залишив куртку і сумку від ноутбука. Оперативники встановили особу, яка обґрунтовано підозрюється у нападі на таксиста: цей чоловік зафіксований на камерах торгового залу одного із магазинів. Його прикмети: зріст 175-185 см, худорлява статура, одягнутий у світло-сірі джинси, чорну майку, сіру панаму та сірі кросівки.

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    У столиці скоєно напад на таксиста: поліція розшукує зловмисника (фото, відео)
    У столиці скоєно напад на таксиста: поліція розшукує зловмисника (фото, відео)
    У столиці скоєно напад на таксиста: поліція розшукує зловмисника (фото, відео)
    У столиці скоєно напад на таксиста: поліція розшукує зловмисника (фото, відео)
    У столиці скоєно напад на таксиста: поліція розшукує зловмисника (фото, відео)
    У столиці скоєно напад на таксиста: поліція розшукує зловмисника (фото, відео)

    «За фактом нападу розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство. Якщо ви впізнали особу, зображену на відео, знаєте його анкетні дані або місце перебування, просимо повідомити про це за номером 102. Анонімність гарантуємо», - зазначив Чернишев.

    Як повідомлялося, у Києві правоохоронці затримали групу осіб, які під виглядом поліцейських грабували іноземців. 

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