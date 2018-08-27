Поліція оголосила у розшук Вадима Тітушка



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Вадим Тітушко

Тітушко підозрюється у скоєнні розбійних нападів

Правоохоронці оголосили в розшук Вадима Тітушка за скоєння тяжких злочинів на території Київської області.

Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Тітушко 1993 року народження підозрюється у скоєнні розбійних нападів у складі організованої групи з метою пограбування.

«Тітушко, чоловік, прізвище якого стало загальною назвою і символізує провокаторів-зрадників, сьогодні оголошений в розшук за скоєння тяжких злочинів на території Київської області», - повідомив Аброськін.

Нагадаємо, що в 2013 році Тітушку звинуватили в побитті журналістів.

Зазначимо, що раніше повідомлялось, що Вища рада правосуддя прийняла рішення відкласти розгляд справи про звільнення двох суддів Шевченківського райсуду Києва, що судили майданівців.