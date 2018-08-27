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    Поліція оголосила у розшук Вадима Тітушка

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    <span>Вадим Тітушко</span> - Поліція оголосила у розшук Вадима Тітушка
    Вадим Тітушко

    Тітушко підозрюється у скоєнні розбійних нападів

    Правоохоронці оголосили в розшук Вадима Тітушка за скоєння тяжких злочинів на території Київської області.

    Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

    За його словами, Тітушко 1993 року народження підозрюється у скоєнні розбійних нападів у складі організованої групи з метою пограбування.

    «Тітушко, чоловік, прізвище якого стало загальною назвою і символізує провокаторів-зрадників, сьогодні оголошений в розшук за скоєння тяжких злочинів на території Київської області», - повідомив Аброськін.

    Нагадаємо, що в 2013 році Тітушку звинуватили в побитті журналістів.

    Зазначимо, що раніше повідомлялось, що Вища рада правосуддя прийняла рішення відкласти розгляд справи про звільнення двох суддів Шевченківського райсуду Києва, що судили майданівців.

    Київщина пограбування Facebook поліція правосуддя чоловік
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