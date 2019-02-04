Помічник депутата, який у Києві побив жінку за зауваження, отримав умовний строк



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Помічник депутата Київської обласної ради, екс-глава відділення партії «Укроп» у Гостомелі Микола Пасальский

Жінка зробила Миколі Пасальскому зауваження за вигул собаки бійцівської породи без повідка

Суд засудив до одного року обмеження волі умовно помічника депутата Київської обласної ради, екс-главу відділення партії «Укроп» у Гостомелі Миколу Пасальского за побиття жінки, яка зробила йому зауваження за вигул собаки бійцівської породи без повідка.

Про це йдеться у вироку суду.

Встановлено, що 9 липня 2018 року близько 20:00 Пасальский вигулював свого пса породи пітбуль у дворі будинку по вул. Воскресенська, 12-Г в Києві.

Потерпіла Тетяна Лавриненко сиділа на лавочці біля під'їзду і зробила зауваження політику за те, що він вигулює собаку бійцівської породи без повідка і намордника.

Пасальский почав висловлюватися нецензурною лексикою на її адресу, а потім навмисне завдав жінці один удар рукою в голову.

Згідно з висновком експерта, потерпіла отримала легке тілесне ушкодження у вигляді синця на задній поверхні лівої вушної раковини.

В судовому засіданні Пасальский свою вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального злочину визнав частково і заявив, що дійсно 9 липня 2018 року вийшов на прогулянку з двома собаками (пітбулем і йоркширським тер'єром) без повідків і намордників.

За його словами, проходячи повз потерпілу, він почув від неї зауваження в грубій формі з використанням нецензурної лексики.

Більш того, обвинувачений заявив, що потерпіла тримала в руках електрошокер і погрожувала йому.

«Коли вона (потерпіла) почала погрожувати отруїти собак, він не стримався і вдарив її рукою в голову... А також зазначив, що потерпіла і раніше робила йому зауваження з приводу вигулу ним собак без намордника, і ці зауваження були неправомірними, оскільки собака породи пітбуль є молодою і не могла завдати шкоди іншим людям, тому він вигулював її без повідка і намордника», - сказано у вироку суду.

Потерпіла визнала, що тримала в руках ліхтарик з електрошокером, але заперечує, що погрожувала його застосувати проти помічника депутата.

Дослідивши матеріали справи та свідчення свідків, суд визнав Пасальского винним за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Суд призначив йому покарання у вигляді 1 року обмеження волі, але звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном на 2 роки.

Крім того, суд стягнув з Пасальского близько 27 тис. гривень на користь потерпілої для відшкодування морального і матеріального збитку.

Джерело: Українські новини