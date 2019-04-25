Посадовця Держпраці у Київській області затримано за хабарництво



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За місцем проживання службовця працівники поліції вилучили речові докази Фото: Нацполіція

Посадовець змусив підприємця надати йому неправомірну вигоду

Працівники Слідчого управління поліції Київщини спільно зі співробітниками Управлінням захисту економіки та прокуратурою області задокументували злочинну діяльність заступника керівника одного з відділів Головного управління Держпраці у Київській області.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції Київщини, встановлено, що 38-річний житель Борисполя, перебуваючи на державній керівній посаді, призначив перевірку щодо дотримання законності в діяльності одного з товариств міста Обухів. Під час проведення такої перевірки інспекторами праці була витребувана різна документація. Однак перевіряючі зволікали з актом результатів перевірки.

«Натомість посадовець залякав директора ТОВ, що в акті будуть зазначені недоліки роботи товариства. Він умисно створив умови і висунув вимогу, що підприємець був змушений надати неправомірну вигоду. Така злочинна пропозиція полягала у придбанні мобільних телефонів по вартості, яка була значно занижена. Тільки після того перевіряючі надали акт інспекційного відвідування без виявлених недоліків», - розповіли у поліції.

Так, були придбані 4 мобільні телефони на загальну суму 10 тисяч гривень, коли тільки одна одиниця такого ґаджету коштувала вчетверо більше.

Також були придбані планшети за 16 тисяч гривень, реальна вартість яких складала 56 тисяч гривень.

За місцем проживання службовця працівники поліції вилучили речові докази – придбані по занижених цінах мобільні телефони та планшети, різну документацію.

Поліцейські також затримали посередника, ним виявився 23-річний киянин.

Держслужбовцю оголошено про підозру за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо, затримано начальника відділу Ірпінського управління ГУ ДФС у Київській області під час отримання 15 000 гривень від підприємця.