Начальник відділу ДФС на Київщині попався на хабарі (фото)



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Посадовця затримали під час отримання хабара Фото: ДБР

Посадовець вимагав від підприємця 15 тисяч гривень

Слідчі київського територіального управління Державного бюро розслідувань за оперативного супроводження Головного управління внутрішньої безпеки ДФС і Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ та під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури затримали начальника відділу Ірпінського управління ГУ ДФС у Київській області під час отримання 15 000 гривень від підприємця. Про це повідомила прес-служба ДБР.

За даними слідства, підприємець подала податкову декларацію та була зобов’язана сплатити до державного бюджету 76 000 грн податкових платежів. Однак, такої суми у неї не було, тому підприємець ці кошти не сплатила. Після цього її запросили до Ірпінського управління Головного управління Державної фіскальної служби в Київській області для надання пояснень. Начальник відділу почав погрожувати підприємцю додатковими перевірками, штрафними санкціями та вимагати кошти за можливість реструктуризації податкового боргу. Підприємець мала сплатити посадовцю 15 тисяч гривень.

24 квітня начальник відділу Ірпінського управління ГУ ДФС був затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання коштів.

Тривають невідкладні слідчі дії, зокрема обшуки за місцем проживання та роботи затриманого. Готуються повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням (ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України).

Слідчі готують клопотання до суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також відсторонення від займаної посади.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років.