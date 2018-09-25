Повідомлено про підозру молодику, який жорстоко вбив таксиста



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Молодик завдав таксисту 30 колото-різаних ран

19-річному хлопцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років

Прокуратура Київської області повідомила про підозру 19-річному молодику, який наніс 30 ножових ударів таксисту. Про це повідомляє прес-служб прокуратури.

Установлено, що у вересні поточного року молодик, перебуваючи в Києві, взяв таксі, щоб поїхати додому в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району.

«Однак, у подальшому, між пасажиром та водієм автомобіля виник конфлікт. Під час якого, зловмисник, перебуваючи на задньому сидінні авто, наніс 30 ударів ножем по голові, шиї, тулубу та руках чоловіка. Від завданих травм 40-річний таксист помер», - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Києво-Святошинської місцевої прокуратури повідомлено про підозру 19-річному хлопцю у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєне кримінальне правопорушення йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що у Київській області правоохоронці розкрили жорстоке вбивство таксиста, що трапилося вранці 21 вересня у с. Петропавлівська Борщагівка.