Повідомлено про підозру водію Daewoo, який влаштував масштабну ДТП на Харківському шосе



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Некерований Daewoo Lanos перевернувся і лише після цього зупинив свій рух

Водій Daewoo здійснив наїзд на поліцейського та протаранив п’ять автівок

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №2 повідомлено про підозру водію Daewoo Lanos, який у суботу, 22 вересня, здійснив наїзд на поліцейського та влаштував масштабну ДТП у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Працівники патрульної поліції зупинили водія Daewoo Lanos на 18-му кілометрі Бориспільського шосе та попросили пред'явити документи. Ігноруючи вимоги поліцейських, водій почав тікати з місця зупинки, здійснивши при цьому наїзд на одного з правоохоронців, який намагався заблокувати йому рух.

Надалі під час переслідування водій Daewoo Lanos спробував проскочити перехрестя вулиць Харківське шосе та Тростянецькій на червоне світло світлофора та здійснив зіткнення з іншим автомобілем. Після цього некерований Daewoo Lanos вилетів на зустрічну смугу, врізався у ще 4 автомобілі, що стояли на перехресті, перевернувся і лише після цього зупинив свій рух.

Водій-правопорушник був затриманий працівниками поліції безпосередньо після скоєння злочину.

На даний час зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 342 та ч. 2 ст. 345 КК України (здійснення опору працівникові правоохоронного органу та умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків).

Також до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 22 вересня на перетині Харківського шосе і вулиці Тростянецької після погоні сталася ДТП: Daewoo Lanos перекинувся і розбив чотири машини.