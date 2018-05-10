Пожежу у Гідропарку ліквідовано: стало відомо, що горіло (фото)

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Ліквідація пожежі у спортзалі у Гідропарку

Загоряння виникло в одноповерховій будівлі спортивного залу

Столичні пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували пожежу, що виникла сьогодні у Гідропарку Дніпровського району Києва. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру о 13:10.

«На місце події одразу ж було направлено чергові відділення з найближчих пожежно–рятувальних підрозділів. Прибувши до місця події, рятувальники встановили, що займання виникло в окремо розташованій одноповерховій будівлі спортивного залу, на площі 300 кв. м. Не гаючи часу, вогнеборці одразу ж приступили до гасіння пожежі», - інформують у ДСНС.

О 13: 50 пожежу вогнеборцям вдалося локалізувати. О 14:05 пожежу було ліквідовано.

Потерпілих і загиблих під час пожежі немає.

До ліквідації пожежі залучено 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіки особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у Києві.

Раніше у київському метрополітені повідомили, що пожежа виникла поза територією метро.