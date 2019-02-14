«Привітав» із Днем закоханих: чоловік на Київщині підпалив хату своєї колишньої



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Полум’ям знищило покрівлю та речі домашнього вжитку

Чоловік розповів, що упродовж дня вживав алкоголь і пішов до будинку своєї екс-співмешканки

У четвер 14 лютого у місті Ржищів Київської області чоловік підпалив будинок своєї колишньої, бо та почала зловживати алкоголем.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції Київської області у Facebook.

Сусіди повідомили про пожежу рятувальникам, які швидко локалізували та погасили вогонь. Втім, полум’ям знищило покрівлю та речі домашнього вжитку.

Палієм виявився 53-річний чоловік, якого затримала поліція. Він зізнався у скоєному і надав правдиві покази.

Правоохоронцям чоловік розповів, що упродовж дня вживав алкоголь і пішов до будинку своєї співмешканки, якої не було дома. Він сірниками підпалив фіранки на вікні, після чого зник.

Виявилось, кілька днів тому до поліції із заявою звернулась 46-річна жінка, яка і була господарем підпаленого будинку. Вона скаржилась на те, що її побив колишній співмешканець і погрожував підпалити будинок.

У поліції повідомили, що жінка почала зловживати алкоголем і місяць тому саме оковита стала причиною розриву їхніх стосунків.

За фактом побиття жінки поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри чоловікові.