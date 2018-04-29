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    Прокуратура через суд повернула Києву фонтан «Хрещатик» вартістю понад 3,4 млн грн

    Приміщення фонтану «Хрещатик» були незаконно відчужені на користь приватної фірми у 2009 році
    Столична прокуратура у судовому порядку домоглась поновлення прав територіальної громади та повернення з незаконного володіння приміщень фонтану на вул. Хрещатик, 25. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва. Технічні приміщення фонтану «Хрещатик» площею близько 200 кв. м та вартістю понад 3,4 млн грн, які є комунальною
    • Вчора, 13:23
    • Розсилка

    Приміщення фонтану «Хрещатик» були незаконно відчужені на користь приватної фірми у 2009 році

    Столична прокуратура у судовому порядку домоглась поновлення прав територіальної громади та повернення з незаконного володіння приміщень фонтану на вул. Хрещатик, 25. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    Технічні приміщення фонтану «Хрещатик» площею близько 200 кв. м та вартістю понад 3,4 млн грн, які є комунальною власністю, у 2009 році рішенням Бориспільського міськрайонного суду Київської області були незаконно відчужені на користь приватної фірми та у подальшому неодноразово перепродані.

    При цьому дійсний власник цього майна – територіальна громада Києва в особі Київради - рішень щодо відчуження або приватизації цієї нерухомості не приймала, відтак право власності громади на спірні приміщення не припинялось.

    У зв’язку з цим, органи прокуратури міста Києва у грудні 2017 року звернулися до господарського суду Києва з вимогою витребувати допоміжні приміщення з незаконного володіння.

    Суд погодився з доводами прокурора щодо незаконного вибуття вказаної нерухомості з комунальної власності та своїм рішенням від 26.04.2018 задовольнив позов прокуратури у повному обсязі.

    Крім того, за фактом незаконної оборудки з комунальним майно триває досудове слідство за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство).

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