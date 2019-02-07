Прокуратура подасть нове клопотання про арешт «вертолітного майданчика Януковича»



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Вертолітний майданчик на Парковій дорозі

6 лютого Голосіївський районний суд задовольнив клопотання адвоката «Амадеус Ко» та зобов’язав АРМА повернути вертолітний майданчик у користування юридичному власнику

Столична прокуратура внесе до суду нове клопотання про арешт вертолітного майданчика на Парковій дорозі та передачу його в управління Нацагентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, (АРМА). Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Юридичні власники Конгресно-виставкового центру «Парковий», розташованого на Парковій дорозі у Києві, за допомогою судових рішень намагаються усунути від управління цим майном (АРМА) та КП «Центр організації дорожнього руху», зазначили у прокуратурі.

Так, Господарський суд Києва 24 січня 2019 року за позовом «Амадеус Ко» виніс рішення, яким заборонив АРМА та КП «Центр організації дорожнього руху», обраному управителем цього майна за результатом відкритого конкурсу, вчиняти будь-які дії щодо управління цим майном.

Крім того, 6 лютого Голосіївський районний суд Києва задовольнив клопотання адвоката «Амадеус Ко» та зобов’язав АРМА повернути зазначений об’єкт нерухомості у користування юридичному власнику. При цьому захід забезпечення у вигляді арешту майна із забороною відчуження суд не скасував.

Не погоджуючись з ухваленими рішеннями, столична прокуратура готує нове клопотання до суду про арешт цього майна та передачу його в управління АРМА.