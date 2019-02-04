  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Журналісти з’ясували, кому суд повернув «вертолітний майданчик Януковича»

    • Розсилка
    <span>Скандальний вертолітний майданчик розташований на Парковій дорозі, 16-А</span> - Журналісти з’ясували, кому суд повернув «вертолітний майданчик Януковича»
    Скандальний вертолітний майданчик розташований на Парковій дорозі, 16-А

    ЗМІ назвали ім'я людини, якій наразі належить скандальний вертолітний майданчик у столиці

    Вертолітний майданчик, розташований у столиці на Парковій дорозі, 16-А, рішенням Госпсуду Києва повернутий компанії ТОВ «Амадеус Ко», за якою тепер стоять люди народного депутата від БПП Максима Єфімова.

    Про це йдеться в розслідуванні «Авіатори Паркового» для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

    Як повідомив перший заступник голови Київської адміністрації Микола Поворозник, 24 січня Господарський суд Києва за позовом «Амадеус Ко» виніс рішення, яким заборонив Нацагентству з розшуку та менеджменту активів, одержаних від корупційних та інших злочинів та КП «Центр організації дорожнього руху» вчиняти будь-які дії щодо управління майном на Парковій дорозі, 16-А.

    «Майно – це вертолітний майданчик, побудований оточенням Віктора Януковича через схему відмивання «брудних» коштів на Парковій дорозі. Саме там мав приземлятися президент-утікач, прилітаючи із резиденції Межигір’я до Адміністрації президента на вулиці Банковій», – пояснив Поворозник.

    За словами Поворозника, ухвала Господарського суду незаконна, і таким чином майданчик намагаються повернути Януковичу.

    «Насправді ж за вертолітний майданчик судиться не президент-втікач, а оточення нинішнього гаранта», - йдеться у повідомленні ЗМІ.

    Минулого року журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» з’ясували, що новим власником вертолітного майданчика Януковича стала довірена особа народного депутата.

    Так, власник «Паркового» компанія «Амадеус Ко» записана на британську фірму Fineroad Bbusiness LLP , яка у грудні 2017 року змінила засновника. Ним став уродженець Краматорську Сергій Московський, наближений до народного депутата від БПП Максима Єфімова.

     

    Читайте також
    ЗМІ БПП Київ суд гроші вертоліт розслідування журналіст майно
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ