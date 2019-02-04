Журналісти з’ясували, кому суд повернув «вертолітний майданчик Януковича»



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Скандальний вертолітний майданчик розташований на Парковій дорозі, 16-А

ЗМІ назвали ім'я людини, якій наразі належить скандальний вертолітний майданчик у столиці

Вертолітний майданчик, розташований у столиці на Парковій дорозі, 16-А, рішенням Госпсуду Києва повернутий компанії ТОВ «Амадеус Ко», за якою тепер стоять люди народного депутата від БПП Максима Єфімова.

Про це йдеться в розслідуванні «Авіатори Паркового» для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Як повідомив перший заступник голови Київської адміністрації Микола Поворозник, 24 січня Господарський суд Києва за позовом «Амадеус Ко» виніс рішення, яким заборонив Нацагентству з розшуку та менеджменту активів, одержаних від корупційних та інших злочинів та КП «Центр організації дорожнього руху» вчиняти будь-які дії щодо управління майном на Парковій дорозі, 16-А.

«Майно – це вертолітний майданчик, побудований оточенням Віктора Януковича через схему відмивання «брудних» коштів на Парковій дорозі. Саме там мав приземлятися президент-утікач, прилітаючи із резиденції Межигір’я до Адміністрації президента на вулиці Банковій», – пояснив Поворозник.

За словами Поворозника, ухвала Господарського суду незаконна, і таким чином майданчик намагаються повернути Януковичу.

«Насправді ж за вертолітний майданчик судиться не президент-втікач, а оточення нинішнього гаранта», - йдеться у повідомленні ЗМІ.

Минулого року журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» з’ясували, що новим власником вертолітного майданчика Януковича стала довірена особа народного депутата.

Так, власник «Паркового» компанія «Амадеус Ко» записана на британську фірму Fineroad Bbusiness LLP , яка у грудні 2017 року змінила засновника. Ним став уродженець Краматорську Сергій Московський, наближений до народного депутата від БПП Максима Єфімова.