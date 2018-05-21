Прокуратура вимагає повернути державі майже 6 га земель Бучанської лісової дачі

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Бучанський ліс забудовують

Бучанська міська рада незаконно передала у власність лісові землі колишньої Бучанської лісової дачі під житлову забудову

Прокуратурою Київської області заявлено позови з вимогою повернути у державну власність майже 6 га земель Бучанської лісової дачі вартістю понад 10 млн грн, які Бучанська міська рада незаконно передала у власність громадянам. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

«Установлено, що на підставі рішень Бучанської міської ради громадянам під забудову за рахунок земель Бучанської лісової дачі надано у власність земельні ділянки площею майже 6 га вартістю понад 10 млн грн. Вказаними рішеннями Бучанська міська рада незаконно передала у власність лісові землі колишньої Бучанської лісової дачі під житлову забудову, вийшовши за межі своїх повноважень щодо вилучення та зміни цільового призначення цих земель, оскільки зазначене питання відноситься винятково до компетенції Кабінету міністрів України», - йдеться в повідомленні.

«Продовжуючи займати принципову позицію щодо відновлення законності та повернення у державну власність земель лісогосподарського призначення, з метою захисту лісових земель, як особливої цінності громади м. Буча, прокуратурою Київської області заявлено 3 позови з вимогою скасувати рішення Бучанської міської ради та витребування вказаних земель на користь держави», – інформує прокуратура.

Нагадаємо, що рішенням найвищої судової інстанції задоволено позов прокуратури Київської області про визнання недійсним рішення Бучанської селищної ради 2002 року, яким незаконно змінено цільове призначення лісових земель колишньої Бучанської лісової дачі під житлову та громадську забудову площею 890 га.