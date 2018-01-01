Прорив трубопроводу на Печерську призвів до руйнування нового дорожнього покриття

Аварія на інженерних мережах ПАТ «Київенерго» призвела до пошкодження капітально відремонтованого покриття на вулиці Михайла Бойчука

У ході чергового огляду вулично-дорожньої мережі району працівниками КП «ШЕУ Печерського району» комунальної корпорації «Київавтодор» було виявлено руйнування дорожнього покриття, що виникло через прорив трубопроводу під проїжджою частиною на вул. Михайла Бойчука, 10-12. Про це повідомили у КК «Київавтодор». Про



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Ремонт трубопроводу на вулиці Михайла Бойчука

Аварія на інженерних мережах ПАТ «Київенерго» призвела до пошкодження капітально відремонтованого покриття на вулиці Михайла Бойчука

У ході чергового огляду вулично-дорожньої мережі району працівниками КП «ШЕУ Печерського району» комунальної корпорації «Київавтодор» було виявлено руйнування дорожнього покриття, що виникло через прорив трубопроводу під проїжджою частиною на вул. Михайла Бойчука, 10-12. Про це повідомили у КК «Київавтодор».

Про це інформує прес-служба КМДА, повідомляє «Главком».

У результаті аварії на інженерних мережах на проїжджій частині утворилась просадка асфальтобетонного покриття. Бригада робітників ПАТ «Київенерго» виконала розриття проїжджої частини з метою ліквідації прориву трубопроводу.

Столична влада звернула увагу громадян, що лише минулого року зазначену ділянку вул. Михайла Бойчука було капітально відремонтовано.

Незважаючи на те, що зношеність інженерних мереж чимала, комунальна корпорація «Київавтодор», щоб уникнути подібних ситуацій, спеціально інформує ПАТ «Київенерго», ПАТ «АК «Київводоканал», ПАТ «Київгаз» та інші служби міста про заплановані роботи та акцентує увагу на необхідних обстеженнях балансових комунікацій та виконанні їх ремонту за потреби.