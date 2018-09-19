Проспект Правди закривається на ремонт: як об’їхати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дорожники розпочнуть капітальний ремонт проспекту Правди

Рух транспорту буде закрито від вул. Газопровідної до вул. Маршала Гречка

З 21 вересня до 26 жовтня буде проводитися капітальний ремонт проспекту Правди у Подільському районі Києва. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

«З 08:00 год. 21 вересня 2018 року до 26 жовтня 2018 року у зв’язку з виконанням робіт з капітального ремонту просп. Правди буде закрито рух транспорту від вул. Газопровідної до вул. Маршала Гречка», - йдеться в повідомленні.

На період ремонтних робіт рух транспорту здійснюватиметься по вул. Стеценка – Інтернаціональна площа – вул. Маршала Гречка.

«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Як повідомлялося, з 20 вересня до 28 жовтня у Києві буде обмежено рух транспорту на Північному мосту у напрямку Троєщини.