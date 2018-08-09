П’яна ДТП на Оболоні: Mercedes протаранив фуру



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Фото: kiev.informator.ua Автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з фурою

Водій легковика потрапив до лікарні

У ніч на 9 серпня в Києві на вулиці Лебединській відбулося п'яне ДТП. Mercedes E200 протаранив припарковану фуру MAN.

Аварія трапилася близько 00:40.

За попередньою інформацією, Mercedes їхав по вулиці Лебединсьій в сторону Полярної. Автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з фурою. Від удару обидві машини отримали серйозні пошкодження, а вантажівка зрушила з місця.

Під час аварії в Mercedes перебував водій і пасажир, вони обидва перебували в нетверезому стані. В результаті зіткнення водія легковика госпіталізували в лікарню. Патрульні відзначили, що водій мав явні ознаки алкогольного сп'яніння.

Крім цього правоохоронцями, до прибуття слідчо-оперативної групи, були затримані двоє чоловіків. Один з них був пасажиром. Коли патрульні спробували поспілкуватися, то чоловік заперечував свою причетність до аварії і стверджував, що в машині не сидів. На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група, медики і патрульні. Подробиці події з'ясовуються.

Джерело: Інформатор