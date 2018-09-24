П’яна жінка за кермом Daewoo протаранила Dacia і в’їхала в церкву



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Фото: Інформатор Daewoo зупинився в будівлі церкви Ісуса Христа

В результаті зіткнення постраждали два пасажири Daciа

У неділю, 23 вересня, на вул. Теодора Драйзера, 36 в Києві сталася лобова ДТП з постраждалими: зіткнулися Dacia Logan і Daewoo Lanos.

Аварія трапилася близько 20:00. Про це повідомляє Інформатор.

Як розповів водій Dacia, він їхав по Драйзера у бік вулиці Оноре де Бальзака, перед ним рухався ВАЗ 2106. На під'їзді до перехрестя «шістка» різко пішла вправо, а назустріч Logan вилетів Lanos без світла фар. Від удару Dacia вилетіла на протилежну сторону дороги, а Daewoo поїхав прямо і зупинився в будівлі церкви Ісуса Христа.

Від місця удару до місця зупинки Lanos відстань склала близько 200 метрів.

В результаті зіткнення постраждали два пасажири Dacia. Дівчину і чоловіка госпіталізували до лікарні.

За кермом Daewoo перебувала жінка. Вона відмовилася від госпіталізації в лікарню, проте мала зовнішні ознаки алкогольного сп'яніння і в ході діалогу сказала, що трохи випила.

Для оформлення ДТП прибула слідчо-оперативна група. На місці також працювали патрульні і медики. Подробиці події з'ясовуються. Обидва учасники ДТП пройдуть медичний огляд для визначення наявності алкоголю в крові.

Нагадаємо, 22 вересня на перетині Харківського шосе і вулиці Тростянецької після погоні сталася ДТП: Daewoo Lanos перекинувся і розбив чотири машини.