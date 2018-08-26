П’яні покатушки на швидкості 200 кілометрів на годину закінчилися у стовпі



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Зупинився у стовпі: п’яний водій за кермом, швидкість 200 кілометрів на годину – ну що могло піти не так?

У неділю, 26 серпня, на заїзді на Повітрофлотський шляхопровід сталася аварія за участю автомобілів Volkswagen Touareg і Hyundai Sonata. Водій Touareg був п'яний.

ДТП сталося близько 6:15.

За словами поліцейських, водій Volkswagen Touareg з дівчиною-пасажиром рухався з боку КПІ. На заїзді на Повітрофлотський шляхопровід чоловік на високій швидкості не впорався з керуванням. Машина вилетіла на зустрічну смугу, де в неї врізався проїжджаючий автомобіль Hyundai Sonata. Після зіткнення Touareg продовжив рух і влетів в ліхтарний стовп. В результаті аварії постраждала пасажирка позашляховика. У неї численні травми ніг.

Копи додали, що водій позашляховика поводився неадекватно, у нього були всі ознаки алкогольного сп'яніння. Крім того, швидкість Touareg на момент аварії становила не менше 200 кілометрів на годину. На місці працювали чотири екіпажі патрульної поліції, «швидка» і слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, що недавно колишній посол України в США катався п'яним по Києву. Автомобіль посла їхав по колу на площі Шевченка проти руху.

Джерело: Інформатор