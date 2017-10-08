П’яний чоловік стріляв по відвідувачах кафе у Києві

Поліція Києва з’ясовує обставини стрілянини у Солом’янському районі

У Києві поліція затримала чоловіка, що у стані алкогольного сп’яніння стріляв у відвідувачів кафе після сварки з дружино. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва. За його даними, о 21:30 на лінію «102» зателефонував очевидець та повідомив, що бачив, як невідомий чоловік стріляв з пістолета у бік перехожих. На місце



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Поліція Києва з’ясовує обставини стрілянини у Солом’янському районі

У Києві поліція затримала чоловіка, що у стані алкогольного сп’яніння стріляв у відвідувачів кафе після сварки з дружино. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

За його даними, о 21:30 на лінію «102» зателефонував очевидець та повідомив, що бачив, як невідомий чоловік стріляв з пістолета у бік перехожих. На місце виїхали слідчо-оперативна група та патрулі поліції.

Попередньо правоохоронці встановили, що 33-річний зловмисник сварився зі своєю дружиною. Потім дістав пістолет та почав стріляти у бік відвідувачів кафе. У результаті троє осіб отримали синці і від госпіталізації відмовились.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він не зміг пояснити своїх дій, оскільки знаходився у стані алкогольного сп’яніння. Поліція оглянула місце події та вилучила сім гільз.

Відомості про подію зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управляння поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.