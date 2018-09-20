П'яний водій іномарки влаштував ДТП на столичному мосту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: «Унн» ДТП сталася на мосту на проспекті Перемоги

У результаті аварії постраждав один з водіїв

У Києві п'яний водій BMW без прав влаштував ДТП на мосту на проспекті Перемоги, що пересікає проспект Паладіна, вилетівши на зустрічну смугу. У результаті аварії постраждала людина.

«Нетверезий водій BMW рухався з боку Академмістечка по закритій частині дороги..., ймовірно, від удару його авто вилетіло на зустрічну смугу, де зіштовхнулось із Toyota», - повідомили «Унн» очевидці.

За їх словами, водія Toyota госпіталізували. Наскільки серйозно травмований водій наразі невідомо.

На місці працює поліція. Очевидці відзначають, що водій BMW не зміг надати правоохоронцям своїй водійських прав, оскільки їх у нього забрали ще два роки тому.

Нагадаємо, у центрі Києва Citroen збив поліцейського на мотоциклі.