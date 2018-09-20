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    П'яний водій іномарки влаштував ДТП на столичному мосту

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    ДТП сталася&nbsp;на мосту на проспекті Перемоги - П'яний водій іномарки влаштував ДТП на столичному мосту
    Фото: «Унн»
    ДТП сталася на мосту на проспекті Перемоги

    У результаті аварії постраждав один з водіїв

    У Києві п'яний водій BMW без прав влаштував ДТП на мосту на проспекті Перемоги, що пересікає проспект Паладіна, вилетівши на зустрічну смугу. У результаті аварії постраждала людина.

    «Нетверезий водій BMW рухався з боку Академмістечка по закритій частині дороги..., ймовірно, від удару його авто вилетіло на зустрічну смугу, де зіштовхнулось із Toyota», - повідомили «Унн» очевидці.

    За їх словами, водія Toyota госпіталізували. Наскільки серйозно травмований водій наразі невідомо.

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    На місці працює поліція. Очевидці відзначають, що водій BMW не зміг надати правоохоронцям своїй водійських прав, оскільки їх у нього забрали ще два роки тому.

    Нагадаємо, у центрі Києва Citroen збив поліцейського на мотоциклі.

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