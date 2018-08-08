П’ятиметровий гейзер сплюндрував дитячий майданчик у Києві



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Трубу прорвало просто на спортивному майданчику

У вівторок, 7 серпня, у Києві на вулиці Курнатовського стався порив труби з холодною водою, через що через що поліція перекрила смугу руху. Фонтан був п’ятиметрової висоти.

Трубу прорвало просто на спортивному майданчику, «гейзер» з води і бруду бив близько 15 хвилин. Потім напір зменшився, але двір заливало ще близько півгодини.

У підсумку вода затопила спортмайданчик, намочила людей, які на ньому перебували. Двір перетворився на місиво з піску і бруду. Крім того, фонтан залишив після себе 1,5-метрову яму.

Нагадаємо, минулого року під час гідровипробування на Голосіївському проспекті, 27 не витримала труба діаметром 800 мм. Стовп гарячої води здійнявся до 6-го поверху. Мешканка постраждалого будинку Ольга Гресько розповіла, що у них аварії трапляються кожного року. Вона проживає в цьому будинку 10 років.

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Джерело: Інформатор