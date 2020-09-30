Радниця Єрмака поскаржилась, що її покусали собаки



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Вікторію Страхову вкусив пес, коли вона каталась на велосипеді

Жінка розповіла, що собаки напали на неї на Трухановому острові у Києві

Минулого тижня на Трухановому острові в Києві безпритульні собаки покусали радницю голови офісу президента Вікторію Страхову. А вже цього тижня з нею зв’язалися представники комунальної служби та пообіцяли виловити собак, щоб стерилізувати і відправити жити в притулок.

Про це Страхова написала на своїй сторінці в Facebook.

«Моє велотренування закінчилося як на фото (їжджу тільки по велосмузі)», – написала Страхова.

Також вона додала, що на неї напали відразу три собаки, одна з яких і вкусила за ногу.