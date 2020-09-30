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    Новини

    Радниця Єрмака поскаржилась, що її покусали собаки

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    Вікторію Страхову вкусив пес, коли вона каталась на велосипеді&nbsp;&nbsp; - Радниця Єрмака поскаржилась, що її покусали собаки
    Вікторію Страхову вкусив пес, коли вона каталась на велосипеді  

    Жінка розповіла, що собаки напали на неї на Трухановому острові у Києві

    Минулого тижня на Трухановому острові в Києві безпритульні собаки покусали радницю голови офісу президента Вікторію Страхову. А вже цього тижня з нею зв’язалися представники комунальної служби та пообіцяли виловити собак, щоб стерилізувати і відправити жити в притулок.

    Про це Страхова написала на своїй сторінці в Facebook.

    «Моє велотренування закінчилося як на фото (їжджу тільки по велосмузі)», – написала Страхова.

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    Також вона додала, що на неї напали відразу три собаки, одна з яких і вкусила за ногу.

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