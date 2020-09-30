Радниця Єрмака поскаржилась, що її покусали собаки
Жінка розповіла, що собаки напали на неї на Трухановому острові у Києві
Минулого тижня на Трухановому острові в Києві безпритульні собаки покусали радницю голови офісу президента Вікторію Страхову. А вже цього тижня з нею зв’язалися представники комунальної служби та пообіцяли виловити собак, щоб стерилізувати і відправити жити в притулок.
Про це Страхова написала на своїй сторінці в Facebook.
«Моє велотренування закінчилося як на фото (їжджу тільки по велосмузі)», – написала Страхова.
Також вона додала, що на неї напали відразу три собаки, одна з яких і вкусила за ногу.