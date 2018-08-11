«Ретромобілі, пересувна дискотека і солодкі автобуси»: В Києві пройде фестиваль «На колесах»

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Для дітей передбачена особлива розважальна програма

У суботу, 11 серпня, на Співочому полі пройде фестиваль «На колесах». Це перший захід, який збере в одному місці всі традиційні «колісні» субкультури. Спортивний мотоцикл, байкерський чопер, триколісний трайк - кожен відвідувач зможе вибрати байк за смаком, сфотографуватися або навіть осідлати вподобаного «залізного коня». Для любителів нестаріючої класики на фестивалі будуть представлені ретромобілі, які зберегли дух своєї епохи.

Гостей також чекають тематичні конкурси, розваги, вікторини з заохочувальними подарунками від постійного ведучого «Співочого поля». На головній сцені парку розташується унікальна DJ-car на колесах з потужною аудіо-системою і музичною програмою.

Для дітей передбачена особлива розважальна програма - малюки зможуть посидіти в цій поліцейській машині з мигалками, покрутити кермо пожежної машини і навіть побути пляжним рятувальником. А ще вони отримають унікальну можливість прикрасити експонатний автомобіль. На поле вже традиційно працюватимуть батутна зона, тюбінг-гірка і мотузковий парк.

Не залишиться без уваги фестивалю і гастрономічна культура на колесах - гостей чекають вуличні фудтраки, «Кофейбус» і «солодкі» автобуси.

«Ми сподіваємося, цей івент не просто сподобається киянам, а стане традиційним для столиці і об'єднає всіх-велосипедистів, ролерів і автомобілістів. Так що беріть з собою великі, гіроскутери, самокати та приїжджайте на Співоче поле», - говорить Денис Погорілко, керівник компанії-оператора Співочого поля.