Ринок «Столичний» захопили озброєні «тітушки» (фото)

За словами представників ринку, незабаром на територію ринку в’їхав БТР

У четвер, 3 червня, озброєні тітушки в балаклавах зайшли на територію ринку «Столичний» із метою рейдерського захоплення. Невідомі проникли в приміщення й почали трощити сокирами, кувалдами й ломами торгові місця законних орендаторів. Про це повідомили в пресслужбі «Столичного».

За словами представників ринку, незабаром на територію ринку в’їхав БТР.

«На виклик приїхали поліція та бійці Нацгвардії, оточивши периметр ринку. Близько сотні тітушок перебувають на території ринку, ще якась кількість залишаються в приміщенні. Ситуація залишається напруженою!», – йдеться в повідомленні.

Зранку 3 червня на спецлінію поліції «102» надійшли звернення громадян щодо порушення публічного порядку на території ринку «Столичний», застосування димових пакетів та петард.

На місце події прибули наряд реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції, вибухотехніки та спецпризначенці. Поліції вдалося уникнути фізичного протистояння між сторонами інциденту.

Ввечері правоохоронці вирішили взяти під охорону електропідстанцію ринку. Тітушки пригнали бойову розвідувально-десантну машину і вишикувалися за нею в колону. Поліція перекрила під'їзд до ринку мікроавтобусами, пише Obozrevatel.

Ще пізніше приїхав спецназ поліції та бійці Національної гвардії, вони оточили периметр ринку. Однак тітушки залишились усередині.

На прохідній до території ринку поліція скрутила чотирьох тітушок, які не давали заїхати автобусам. До них застосували сльозогінний газ. На ці дії з павільйону вибігло близько 80 нападників, але до бійки з поліцією не дійшло.

Згодом два взводи силовиків у супроводі тітушок відправилися до захопленого павільйону. Всі входи заблоковані, всередині тривають слідчі дії.