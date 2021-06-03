На ринку «Столичний» прогриміли вибухи (фото)

Триває конфлікт на тлі з’ясування прав власності ринку

Сьогодні, 3 червня, на спецлінію поліції «102» надійшли звернення громадян щодо порушення публічного порядку на території ринку «Столичний», застосування димових пакетів та петард. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На місце події прибули наряд реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції, вибухотехніки та спецпризначенці.

Поліції вдалося уникнути фізичного протистояння між сторонами інциденту. Потерпілих наразі немає.

Правоохоронці розпочали слідчі дії в адмінбудівлі ринку. Доступ до вказаного приміщення зараз обмежений.

Нині поліція охороняє публічний порядок та проводить превентивні заходи на ринку «Столичний». Найближчим часом буде надано правову оцінку діям учасників конфлікту та прийнято рішення щодо притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, що конфлікт відбувається на тлі з’ясування прав власності.

В кінці травня керівництво ринку «Столичний» повідомило про відновлення контролю над підприємством та повернення до прозорих принципів роботи.