Різке зниження температури: у столиці розгорнуть іще 24 пункти обігріву (адреси)

На Київ насуваються морози

Із 23 січня в усіх районах столиці розгорнуть іще 24 пункти обігріву. Таке рішення прийнято Постійною комісією з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА у зв’язку з різким зниженням температури повітря, яке очікується вже з завтрашнього дня. Пункти обігріву розташовуються в приміщеннях комунальних підприємств,



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На Київ насуваються морози

Із 23 січня в усіх районах столиці розгорнуть іще 24 пункти обігріву. Таке рішення прийнято Постійною комісією з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА у зв’язку з різким зниженням температури повітря, яке очікується вже з завтрашнього дня.

Пункти обігріву розташовуються в приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях і територіальних підрозділах Департаменту соціального політики. До такого пункту обігріву може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні. Загалом на території столиці працюватимуть 44 пункти обігріву, 19 із яких – у цілодобовому режимі.

Приміщення пунктів обігріву облаштовані спеціальними місцями для сидіння, де можна перепочити, випити гарячого чаю і зігрітися. Також у кожному пункті обігріву відвідувачі можуть отримати першу медичну допомогу (в приміщеннях є аптечки).

Стаціонарні пункти обігріву населення,

що будуть розміщені на території м. Києва у зимовий період 2017/2018 рр.