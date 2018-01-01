  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Різке зниження температури: у столиці розгорнуть іще 24 пункти обігріву (адреси)

    На Київ насуваються морози
    Із 23 січня в усіх районах столиці розгорнуть іще 24 пункти обігріву. Таке рішення прийнято Постійною комісією з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА у зв’язку з різким зниженням температури повітря, яке очікується вже з завтрашнього дня. Пункти обігріву розташовуються в приміщеннях комунальних підприємств,
    • Сьогодні, 17:52
    • Розсилка

    На Київ насуваються морози

    Із 23 січня в усіх районах столиці розгорнуть іще 24 пункти обігріву. Таке рішення прийнято Постійною комісією з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА у зв’язку з різким зниженням температури повітря, яке очікується вже з завтрашнього дня.

    Пункти обігріву розташовуються в приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях і територіальних підрозділах Департаменту соціального політики. До такого пункту обігріву може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні. Загалом на території столиці працюватимуть 44 пункти обігріву, 19 із яких – у цілодобовому режимі.

    Приміщення пунктів обігріву облаштовані спеціальними місцями для сидіння, де можна перепочити, випити гарячого чаю і зігрітися. Також у кожному пункті обігріву відвідувачі можуть отримати першу медичну допомогу (в приміщеннях є аптечки). 

    Стаціонарні пункти обігріву населення,

    що будуть розміщені на території м. Києва у зимовий період 2017/2018 рр.

    з\п

    Адреса розташування

    Найменування об’єкту

    Відповідальні особи, телефон

    Режим роботи

    Голосіївський район

    1

    Вул. Тарасівська, 2

    ЖЕД – 105

    Директор Негода О. І.

    Тел.: 234-55-00;

    067-718-69-86

    Пн-пт з 8.00 до 17.00

    2

    Вул. Касіяна, 8

    ЖЕД – 107

    Директор Нікітенко В. Ю.

    Тел.: 250-30-37;

    067-404-72-78

    Пн-пт з 8.00 до 17.00

    3

    Вул. Академіка Заболотного, 20-А

    ЖЕД – 109

    Директор Притульський В.А.

    Тел.: 526-11-11;

    063-851-48-01

    Пн-пт з 8.00 до 17.00

    Дарницький район

    4

    Вул. А. Ахматової, 2-А

    ЖЕД – 201

    Начальник ЖЕД 201

    Тимченко Наталія Дмитрівна

    Тел.: 564-90-98

    У цілодобовому режимі

    5

    Харківське шосе, 172-Б

    ЖЕД – 203

    Начальник ЖЕД 203

    Плотнік Олександр Анатолійович

    Тел.: 563-12-60

    У цілодобовому режимі

    6

    Вул. Є. Харченка, 47

    КП «Керуюча компанія по ОЖФ»

    ЖЕД – 207

    Начальник ЖЕД 207

    Прядко Олександр Сергійович

    Тел.: 564-71-30

    У цілодобовому режимі

    7

    Вул. Вербицького, 9-І

    Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району

    Керівник Центру

    Переходько Галина Дмитрівна

    Тел.: 563-99-80

    Понеділок-п’ятниця з 9:00 до 18:00

    Деснянський район

    8

    Вул. Беретті, 18

    Територіальний центр соціального обслуговування Деснянського району м. Києва

    Зеленська Надія Іванівна

    Тел.: 546-00-57;

    067-549-55- 28

    У цілодобовому режимі

    9

    Вул. Курчатова, 3-Б

    ЖЕД-302

    Пічка Оксана Андріївна

    Тел.: 067-358 38 59

    Пн-пт з 8.00 до 17.00

    10

    Вул. Сабурова, 3-А

    ЖЕД-305

    Пасінчук Андрій Володимирович

    Тел.: 068-721-01-70

    Пн-чт з 8.00 до 17.00

    Дніпровський район

    11

    Вул. Рогозівська, 6

    Київська міська клінічна

    лікарня № 11

    Заступник головного лікаря з технічних питань

    Пойда Сергій Васильович

    Тел.: 568 99 28;

    067-909 54 08

    У цілодобовому режимі

    12

    Вул. Краківська, 13

    Київська міська клінічна

    лікарня № 2

    Гринчук Микола Олександрович

    Тел.: 292 60 31;

    098 606 23 36

    У цілодобовому режимі

    13

    Русанівський бульвар, 4

    Русанівське відділення територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району м. Києва

    Рудковська Людмила Петрівна

    Тел.: 512 00 35

    Овдієнко Валентина Дмитрівна

    Тел.: 295 18 50;

    067 124 23 01

    У цілодобовому режимі

    14

    Вул. Курнатовського,7-А, корпус 3

    Центральне відділення територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району м. Києва

    Тел. 512-00-35

    Понеділок-четвер із 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.00

    15

    Вул. Березняківська, 6-А

    Відділення соціальної допомоги вдома «Березняківське»

    Тел.: 550-63-00

    Понеділок-четвер із 9.00 до 17.30, п’ятниця з 9.00 до 16.00

    Оболонський район

    16

    Вул. Йорданська, 7-А

    Пункт обігріву № 1

    Приміщення відділу оперативного реагування

    Начальник відділу оперативного реагування Топчій М.В.

    Тел.: 360-08-03;

    067-913-39-33

    У цілодобовому режимі

    17

    Вул. Попова, 1

    Пункт обігріву № 2

    ЖЕД №512

    Начальник ЖЕД -№512 Скрипник В. І.

    Тел.: 338-30-92;

    096-572-98-41

    У цілодобовому режимі

    18

    Вул. Джерельна, 3

    Пункт обігріву № 3

    ЖЕД № 515

    Начальник ЖЕД-515, Зарічна Л.І.

    Тел.: 338-30-98; 098-279-29-90

    У цілодобовому режимі

    Печерський район

    19

    Б-р Дружби Народів, 30/1

    ЖЕД «Печерськжитло»

    Начальник ЖЕД «Печерськжитло»

    Пархоменко Сергій Олександрович

    Тел.: 285-22-30;

    097-913-88-87

    У цілодобовому режимі

    20

    Б-р Дружби Народів, 32-А

    Відділення соціальної допомоги вдома № 2

    Тел.: 284-81-44

    Понеділок-п’ятниця з 8.30 до 17.00

    21

    Вул. Басейна, 5-А

    ЖЕД «Хрещатик»

    Начальник ЖЕД – Кравець Оксана Олександрівна

    Тел.: 253-56-05;

    234-62-87

    Пн-пт з 9.00 до 18.00

    22

    Б-р Марії Приймаченко, 3

    ЖЕД «Печерська брама»

    Начальник ЖЕД – Колісник Микола Миколайович

    Тел.: 286-26-91;

    067-707-77-02

    Пн-пт з 9.00 до 18.00

    Подільський район

    23

    Вул. Світлицького, 35

    КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»

    Крикун Арсеній Євгенович

    Тел.: 434-83-40

    У цілодобовому режимі

    24

    Пров. Електриків, 19-А

    КП «ШЕУ» Подільського району

    Хмарський Олег Іванович

    Тел.: 425-05-40

    У цілодобовому режимі

    25

    Вул. Хорива, 36

    КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»

    Крикун Арсеній Євгенович

    Тел.: 425-21-35

    Пн-пт з 9.00 до 18.00

    26

    Вул. Бестужева, 32

    Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Подільського району

    Директор Центру:

    Слабеняк Олена Петрівна

    Тел.: 425-05-12

    Понеділок-четвер із 8.30 до 17.15; п’ятниця з 8.30 до 16.00

    27

    Вул. Борисоглібська, 8/13

    Відділення соціальної допомоги вдома «Поділ»

    Тел.: 463-79-94

    Понеділок-четвер із 8.30 до 17.15; п’ятниця з 8.30 до 16.00

    28

    Вул. Кирилівська, 115/3

    Відділення денного перебування «Поділ-Куренівка»

    Тел. 468-41-69

    Понеділок-четвер з 8.30 до 17.15, п’ятниця з 8.30 до 16.00

    29

    Вул. Галицька, 13

    Відділення соціальної допомоги вдома «Вітряні гори»

    Тел. 462-03-79

    Понеділок-четвер з 8.30 до 17.15, п’ятниця з 8.30 до 16.00

    30

    Вул. Мостицька, 14

    Відділення соціальної допомоги вдома «Виноградар»

    Тел. 434-42-92

    Понеділок-четвер з 8.30 до 17.15, п’ятниця з 8.30 до 16.00

    31

    Вул. М. Гречка, 10-В

    Відділення соціальної допомоги вдома «Нивки»

    Тел. 422-33-93

    Понеділок-четвер з 8.30 до 17.15, п’ятниця з 8.30 до 16.00

    32

    Пров. Бондарський, 19

    Відділення соціальної допомоги вдома «Куренівка»

    Тел.: 432-77-07

    Понеділок-четвер із 8.30 до 17.15, п’ятниця з 8.30 до 16.00

    33

    Вул. Світлицького, 24-А

    Філія відділення денного перебування «Виноградар»

    Тел. 484-73-26.

    Понеділок-четвер з 8.30 до 17.15, п’ятниця з 8.30 до 16.00

    Святошинський район

    34

    Вул. Жмеринська, 22-А

    Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району м. Києва (відділення по роботі з інвалідами))

    Директор Булах Н.В.

    Тел.: 405-92-75,

    407-38-16

    У цілодобовому режимі

    Є банк одягу

    35

    Вул. Чорнобильська, 9.

    Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району м. Києва (відділення соціальної допомоги вдома №2)

    Директор Булах Н. В.

    Тел.: 405-92-75,

    452-71-11

    У цілодобовому режимі

    Є банк одягу

    36

    Б-р Кольцова, 12

    ТОВ ТД «Дніпро»

    Тіщенко В. І.

    Тел.: 276-81-14;

    274-71-48

    Пн-пт з 9.00 до 18.00

    Солом’янський район

    37

    Вул. Солом’янська, 17

    Приймальне відділення Київської міської клінічної лікарні № 4

    (Гол. лікар Мостепан Тетяна Володимирівна)

    Відповідальна особа –

    Максимова Ольга Михайлівна

    Тел.: 249 78 56;

    097-287-94-36

    У цілодобовому режимі

    38

    Просп. Комарова, 3

    Приймальне відділення Київської міської клінічної лікарні № 6

    (Гол. лікар Крижевський Вадим Віталійович)

    Відповідальна особа –

    Спорий Георгій Андрійович

    Тел.: 497-79-49,

    097-308-91-69

    У цілодобовому режимі

    39

    Вул. Суздальська, 4/6

    Будинок соціального піклування (нічного перебування)

    Копатун Ірина Миколаївна

    Тел.: 497-41-81

    У цілодобовому режимі

    40

    Б-р В. Гавела, 83-А

    Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Солом’янського району

    Тел.: 497-73-27

    Понеділок-п’ятниця з 8.30 до 17.30

    41

    Вул. Волинська, 2

    Територіальний центр соціального обслуговування населення Солом’янського району

    Тел.: 241-09-44

    Понеділок-п’ятниця з 8.30 до 17.30

    Шевченківський район

    42

    Вул. В. Сальського, 33

    (площадка № 1)

    Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва

    Кривець Олена Леонідівна –

    зав. відділенням

    Тел.: 440-30-20

    Пн-пт з 9.00 до 18.00

    43

    Вул. В. Василевської,

    11-А (площадка № 2)

    Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва

    Відповідальна особа:

    Дудік Людмила Іванівна – завгосп

    Тел.: 236-50-56;

    238-74-95

    У цілодобовому режимі

    44

    Вул. Половецька, 14-16

    (площадка № 3)

    Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва

    Зелінська Анна Геннадіївна

    Тел.: 486-24-53

    Пн-пт з 9.00 до 18.00
    Читайте також
    Київ КМДА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ