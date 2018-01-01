Різке зниження температури: у столиці розгорнуть іще 24 пункти обігріву (адреси)
- Сьогодні, 17:52
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Розсилка
На Київ насуваються морози
Із 23 січня в усіх районах столиці розгорнуть іще 24 пункти обігріву. Таке рішення прийнято Постійною комісією з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА у зв’язку з різким зниженням температури повітря, яке очікується вже з завтрашнього дня.
Пункти обігріву розташовуються в приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях і територіальних підрозділах Департаменту соціального політики. До такого пункту обігріву може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні. Загалом на території столиці працюватимуть 44 пункти обігріву, 19 із яких – у цілодобовому режимі.
Приміщення пунктів обігріву облаштовані спеціальними місцями для сидіння, де можна перепочити, випити гарячого чаю і зігрітися. Також у кожному пункті обігріву відвідувачі можуть отримати першу медичну допомогу (в приміщеннях є аптечки).
Стаціонарні пункти обігріву населення,
що будуть розміщені на території м. Києва у зимовий період 2017/2018 рр.
|
№
з\п
|
Адреса розташування
|
Найменування об’єкту
|
Відповідальні особи, телефон
|
Режим роботи
|
Голосіївський район
|
1
|
Вул. Тарасівська, 2
|
ЖЕД – 105
|
Директор Негода О. І.
Тел.: 234-55-00;
067-718-69-86
|
Пн-пт з 8.00 до 17.00
|
2
|
Вул. Касіяна, 8
|
ЖЕД – 107
|
Директор Нікітенко В. Ю.
Тел.: 250-30-37;
067-404-72-78
|
Пн-пт з 8.00 до 17.00
|
3
|
Вул. Академіка Заболотного, 20-А
|
ЖЕД – 109
|
Директор Притульський В.А.
Тел.: 526-11-11;
063-851-48-01
|
Пн-пт з 8.00 до 17.00
|
Дарницький район
|
4
|
Вул. А. Ахматової, 2-А
|
ЖЕД – 201
|
Начальник ЖЕД 201
Тимченко Наталія Дмитрівна
Тел.: 564-90-98
|
У цілодобовому режимі
|
5
|
Харківське шосе, 172-Б
|
ЖЕД – 203
|
Начальник ЖЕД 203
Плотнік Олександр Анатолійович
Тел.: 563-12-60
|
У цілодобовому режимі
|
6
|
Вул. Є. Харченка, 47
|
КП «Керуюча компанія по ОЖФ»
ЖЕД – 207
|
Начальник ЖЕД 207
Прядко Олександр Сергійович
Тел.: 564-71-30
|
У цілодобовому режимі
|
7
|
Вул. Вербицького, 9-І
|
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району
|
Керівник Центру
Переходько Галина Дмитрівна
Тел.: 563-99-80
|
Понеділок-п’ятниця з 9:00 до 18:00
|
Деснянський район
|
8
|
Вул. Беретті, 18
|
Територіальний центр соціального обслуговування Деснянського району м. Києва
|
Зеленська Надія Іванівна
Тел.: 546-00-57;
067-549-55- 28
|
У цілодобовому режимі
|
9
|
Вул. Курчатова, 3-Б
|
ЖЕД-302
|
Пічка Оксана Андріївна
Тел.: 067-358 38 59
|
Пн-пт з 8.00 до 17.00
|
10
|
Вул. Сабурова, 3-А
|
ЖЕД-305
|
Пасінчук Андрій Володимирович
Тел.: 068-721-01-70
|
Пн-чт з 8.00 до 17.00
|
Дніпровський район
|
11
|
Вул. Рогозівська, 6
|
Київська міська клінічна
лікарня № 11
|
Заступник головного лікаря з технічних питань
Пойда Сергій Васильович
Тел.: 568 99 28;
067-909 54 08
|
У цілодобовому режимі
|
12
|
Вул. Краківська, 13
|
Київська міська клінічна
лікарня № 2
|
Гринчук Микола Олександрович
Тел.: 292 60 31;
098 606 23 36
|
У цілодобовому режимі
|
13
|
Русанівський бульвар, 4
|
Русанівське відділення територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району м. Києва
|
Рудковська Людмила Петрівна
Тел.: 512 00 35
Овдієнко Валентина Дмитрівна
Тел.: 295 18 50;
067 124 23 01
|
У цілодобовому режимі
|
14
|
Вул. Курнатовського,7-А, корпус 3
|
Центральне відділення територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району м. Києва
|
Тел. 512-00-35
|
Понеділок-четвер із 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.00
|
15
|
Вул. Березняківська, 6-А
|
Відділення соціальної допомоги вдома «Березняківське»
|
Тел.: 550-63-00
|
Понеділок-четвер із 9.00 до 17.30, п’ятниця з 9.00 до 16.00
|
Оболонський район
|
16
|
Вул. Йорданська, 7-А
|
Пункт обігріву № 1
Приміщення відділу оперативного реагування
|
Начальник відділу оперативного реагування Топчій М.В.
Тел.: 360-08-03;
067-913-39-33
|
У цілодобовому режимі
|
17
|
Вул. Попова, 1
|
Пункт обігріву № 2
ЖЕД №512
|
Начальник ЖЕД -№512 Скрипник В. І.
Тел.: 338-30-92;
096-572-98-41
|
У цілодобовому режимі
|
18
|
Вул. Джерельна, 3
|
Пункт обігріву № 3
ЖЕД № 515
|
Начальник ЖЕД-515, Зарічна Л.І.
Тел.: 338-30-98; 098-279-29-90
|
У цілодобовому режимі
|
Печерський район
|
19
|
Б-р Дружби Народів, 30/1
|
ЖЕД «Печерськжитло»
|
Начальник ЖЕД «Печерськжитло»
Пархоменко Сергій Олександрович
Тел.: 285-22-30;
097-913-88-87
|
У цілодобовому режимі
|
20
|
Б-р Дружби Народів, 32-А
|
Відділення соціальної допомоги вдома № 2
|
Тел.: 284-81-44
|
Понеділок-п’ятниця з 8.30 до 17.00
|
21
|
Вул. Басейна, 5-А
|
ЖЕД «Хрещатик»
|
Начальник ЖЕД – Кравець Оксана Олександрівна
Тел.: 253-56-05;
234-62-87
|
Пн-пт з 9.00 до 18.00
|
22
|
Б-р Марії Приймаченко, 3
|
ЖЕД «Печерська брама»
|
Начальник ЖЕД – Колісник Микола Миколайович
Тел.: 286-26-91;
067-707-77-02
|
Пн-пт з 9.00 до 18.00
|
Подільський район
|
23
|
Вул. Світлицького, 35
|
КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»
|
Крикун Арсеній Євгенович
Тел.: 434-83-40
|
У цілодобовому режимі
|
24
|
Пров. Електриків, 19-А
|
КП «ШЕУ» Подільського району
|
Хмарський Олег Іванович
Тел.: 425-05-40
|
У цілодобовому режимі
|
25
|
Вул. Хорива, 36
|
КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»
|
Крикун Арсеній Євгенович
Тел.: 425-21-35
|
Пн-пт з 9.00 до 18.00
|
26
|
Вул. Бестужева, 32
|
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Подільського району
|
Директор Центру:
Слабеняк Олена Петрівна
Тел.: 425-05-12
|
Понеділок-четвер із 8.30 до 17.15; п’ятниця з 8.30 до 16.00
|
27
|
Вул. Борисоглібська, 8/13
|
Відділення соціальної допомоги вдома «Поділ»
|
Тел.: 463-79-94
|
Понеділок-четвер із 8.30 до 17.15; п’ятниця з 8.30 до 16.00
|
28
|
Вул. Кирилівська, 115/3
|
Відділення денного перебування «Поділ-Куренівка»
|
Тел. 468-41-69
|
Понеділок-четвер з 8.30 до 17.15, п’ятниця з 8.30 до 16.00
|
29
|
Вул. Галицька, 13
|
Відділення соціальної допомоги вдома «Вітряні гори»
|
Тел. 462-03-79
|
Понеділок-четвер з 8.30 до 17.15, п’ятниця з 8.30 до 16.00
|
30
|
Вул. Мостицька, 14
|
Відділення соціальної допомоги вдома «Виноградар»
|
Тел. 434-42-92
|
Понеділок-четвер з 8.30 до 17.15, п’ятниця з 8.30 до 16.00
|
31
|
Вул. М. Гречка, 10-В
|
Відділення соціальної допомоги вдома «Нивки»
|
Тел. 422-33-93
|
Понеділок-четвер з 8.30 до 17.15, п’ятниця з 8.30 до 16.00
|
32
|
Пров. Бондарський, 19
|
Відділення соціальної допомоги вдома «Куренівка»
|
Тел.: 432-77-07
|
Понеділок-четвер із 8.30 до 17.15, п’ятниця з 8.30 до 16.00
|
33
|
Вул. Світлицького, 24-А
|
Філія відділення денного перебування «Виноградар»
|
Тел. 484-73-26.
|
Понеділок-четвер з 8.30 до 17.15, п’ятниця з 8.30 до 16.00
|
Святошинський район
|
34
|
Вул. Жмеринська, 22-А
|
Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району м. Києва (відділення по роботі з інвалідами))
|
Директор Булах Н.В.
Тел.: 405-92-75,
407-38-16
|
У цілодобовому режимі
Є банк одягу
|
35
|
Вул. Чорнобильська, 9.
|
Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району м. Києва (відділення соціальної допомоги вдома №2)
|
Директор Булах Н. В.
Тел.: 405-92-75,
452-71-11
|
У цілодобовому режимі
Є банк одягу
|
36
|
Б-р Кольцова, 12
|
ТОВ ТД «Дніпро»
|
Тіщенко В. І.
Тел.: 276-81-14;
274-71-48
|
Пн-пт з 9.00 до 18.00
|
Солом’янський район
|
37
|
Вул. Солом’янська, 17
|
Приймальне відділення Київської міської клінічної лікарні № 4
|
(Гол. лікар Мостепан Тетяна Володимирівна)
Відповідальна особа –
Максимова Ольга Михайлівна
Тел.: 249 78 56;
097-287-94-36
|
У цілодобовому режимі
|
38
|
Просп. Комарова, 3
|
Приймальне відділення Київської міської клінічної лікарні № 6
|
(Гол. лікар Крижевський Вадим Віталійович)
Відповідальна особа –
Спорий Георгій Андрійович
Тел.: 497-79-49,
097-308-91-69
|
У цілодобовому режимі
|
39
|
Вул. Суздальська, 4/6
|
Будинок соціального піклування (нічного перебування)
|
Копатун Ірина Миколаївна
Тел.: 497-41-81
|
У цілодобовому режимі
|
40
|
Б-р В. Гавела, 83-А
|
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Солом’янського району
|
Тел.: 497-73-27
|
Понеділок-п’ятниця з 8.30 до 17.30
|
41
|
Вул. Волинська, 2
|
Територіальний центр соціального обслуговування населення Солом’янського району
|
Тел.: 241-09-44
|
Понеділок-п’ятниця з 8.30 до 17.30
|
Шевченківський район
|
42
|
Вул. В. Сальського, 33
(площадка № 1)
|
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва
|
Кривець Олена Леонідівна –
зав. відділенням
Тел.: 440-30-20
|
Пн-пт з 9.00 до 18.00
|
43
|
Вул. В. Василевської,
11-А (площадка № 2)
|
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва
|
Відповідальна особа:
Дудік Людмила Іванівна – завгосп
Тел.: 236-50-56;
238-74-95
|
У цілодобовому режимі
|
44
|
Вул. Половецька, 14-16
(площадка № 3)
|
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва
|
Зелінська Анна Геннадіївна
Тел.: 486-24-53
|
Пн-пт з 9.00 до 18.00