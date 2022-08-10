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Робота у Києві: які вакансії найчастіше пропонують роботодавці

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Робота у Києві: які вакансії найчастіше пропонують роботодавці
фото з відкритих джерел

Київ є лідером за темпами відновлення ринку праці

Не зважаючи на війну, що триває, все більше українських міст та регіонів починає відновлюватися та повертатися до активної бізнес діяльності. Київ є лідером за темпами відновлення ринку праці. Все більше компаній починає повертатися до підбору персоналу, в серпні 2022 року понад третина всіх актуальних вакансій на grc.ua розміщена в Києві.

Де найбільше вакансій?

Робота у Києві: які вакансії найчастіше пропонують роботодавці фото 1

Наразі лідером серед кількості розміщених вакансій є сфера продажу, причому кількість вакансій в сфері має тенденцію до зростання. В квітні частка вакансій зі сфери продажу становила 14%, а от в серпні вже 20% від усіх розміщених. Другими за затребуваністю є спеціалісти зі сфери ІТ, інтернет та телеком, для яких відкрито 19% від всіх столичних вакансій. Порівнюючи з квітнем, кількість вакансій для спеціалістів зі сфери ІТ у столиці зменшилася на 10%. Фахівці зі сфери маркетингу, реклами та PR стабільно посідають третю сходинку за кількістю відкритих вакансій в Києві. Частка пропозицій роботи у цій сфері становить 10,6% від всіх актуальних у столиці. Зросла потреба в фахівцях зі сфери фінансів. Наразі для них відкрито 8,4% вакансій, що на 5% більше, ніж в квітні цього року. Дещо зросла кількість вакансій для студентів та людей, які тільки починають свій кар’єрний шлях, наразі для них доступно 5% вакансій.

Скільки готові платити?

Робота у Києві: які вакансії найчастіше пропонують роботодавці фото 2

Середня пропонована заробітна плата в серпні у Києві 28 700 грн, що дещо нижче ніж минулого місяця проте все одно вища, ніж загалом по Україні. Найбільшу середню заробітну плату пропонують в ІТ сфері – 186 000 грн, в багатьох вакансіях заробітна плата вказується в валюті, тому не так піддається коливанням.  Фахівцям зі сфери консультування в Києві готові платити в середньому 54 600 грн, а зі сфери маркетингу, реклами та PR – 33 000 грн. Кандидатам у сфері бухгалтерії, управлінського обліку та фінансів підприємств готові платити в середньому 26 000 грн, а в сфері транспорту та логістики – 25 300 грн. Найменшу оплату пропонують для студентів – 12 800 грн.

Хто шукає роботу в Києві?

За останній місяць кількість резюме людей, які шукають роботу в Києві, зросла за 14%. Це в основному кандидати з досвідом роботи понад 6 років – 66% резюме. З меншим досвідом 1-6 років шукає роботу 16% осіб, а осіб без досвіду роботи 18%.  Найбільш активними пошукачами наразі є люди найбільш працездатного віку 30 – 50 років, їх 62%. Молоді серед пошукачів 21%, а старших за 50 років 16%.

Дані отримані в результаті аналізу бази вакансій та резюме сайту з пошуку роботи grc.ua у серпні 2022 року.

Теги: Київ робота праця

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