Родичі бранців Кремля проводять мітинг під АП

Серед родичів бранців Кремля є мати політв'язня Станіслава Клиха - Тамара Іванівна

Під стінами Адміністрації президента родичі та друзі бранців Кремля проводять мітинг з проханням до Порошенка зустрітися з ними, а також призначити уповноваженого з питань визволення їхніх рідних. Про це повідомляє кореспондент «Главком». Родичі та друзі бранців Кремля просять Порошенка не бути байдужим до долі громадян України, які



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Серед родичів бранців Кремля є мати політв'язня Станіслава Клиха - Тамара Іванівна

Під стінами Адміністрації президента родичі та друзі бранців Кремля проводять мітинг з проханням до Порошенка зустрітися з ними, а також призначити уповноваженого з питань визволення їхніх рідних. Про це повідомляє кореспондент «Главком».

Родичі та друзі бранців Кремля просять Порошенка не бути байдужим до долі громадян України, які сьогодні знаходяться в катівнях РФ. «Ми звертаємося до президента побачити нас. Ми просимо зустрітися з нами і поговорити про план звільнення наших родичів, які стали заручниками Кремля», - сказав Ігор Котелянець, координатор ГО «Об’єднання родичів політичних бранців Кремля», брат «диверсанта» Євгена Панова.

Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», друг ув’язнених «кримських диверсантів» Дмитра Штиблікова, Олексія Бесарабова, зауважує на необхідності призначення президентом Уповноваженого з питань визволення заручників Кремля. Адже щодо незаконно утримуваних громадян України в ОРДЛО така людина є. «Ірина Геращенко займається ув’язненими українцями на окупованому Донбасі, а нашими друзями та родичами, які незаконно позбавлені волі окупантами в Криму та РФ ніхто не займається. Така людина була б координатором всіх дій, могла озвучувати позицію влади, а також узгоджувала б роботу інших інституцій щодо порятунку наших громадян», - розповів Гончар.

Акція проходила мирно. В руках родичі тримали плакати зі зверненнями до президента.

Нагадаємо, що станом на сьогодні в застінках російських буцегарень знаходиться 66 громадян України.

Раніше родичі бранців Кремля в прес-центрі «Главком» оприлюднили звернення до канцлера Німеччини Анґели Меркель із закликом бойкотувати Чемпіонат світу з футболу 2018 в Росії.

Ознайомитися із листом можна тут.