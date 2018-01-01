Roshen вимагає заборонити конкурентам використовувати назву «Київський торт»
- Сьогодні, 03:30
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Товарний знак «Київський торт» визнано добре відомим в Україні за рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності у квітні 2017 року
Корпорація Roshen звернулася до Господарського суду Києва з позовом про порушення гіпермаркетом «Ашан» і ТОВ «Белларія» права інтелектуальної власності при випуску продукції під найменуванням «Київський торт» та торт «Київський».
Про це йдеться в ухвалі суду від, оприлюдненій 24 січня.
Таким чином Roshen вимагає, щоб суд заборонив ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» використовувати найменування Київського торта, а також графічних елементів у вигляді листя каштана, оскільки покупець може сплутати упаковку продукції з Київським тортом виробництва Roshen. Аналогічні вимоги висуваються щодо «Белларії».
Корпорація також просить суд зобов'язати «Белларію» вилучити з обігу і знищити всі упаковки та етикетки тортів з відповідними написами і зображеннями.
Згідно з документом, товарний знак «Київський торт» визнано добре відомим в Україні за рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності у квітні 2017 року.
Суд розгляне справу на підготовчому засіданні за правилами загального позовного провадження 5 лютого 2018 року.
Нагадаємо, Господарський суд Києва заборонив ПАТ «Київхліб» випускати торти в упаковці, яка схожа на упаковку торта «Золотий ключик» корпорації Roshen.