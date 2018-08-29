  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    До уваги водіїв! Рух шляхопроводом на вулиці Бойчука обмежено

    • Розсилка
    До уваги водіїв! Рух шляхопроводом на вулиці Бойчука обмежено

    «Київавтодор» проводить ремонтні роботи на шляхопроводі

    До 5 вересня рух транспорту на шляхопроводі на вул. Михайла Бойчука (Печерський район Києва) частково обмежено у напрямку центру міста. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

    «З 18.00 год. 28.08.2018 до 18.00 год. 05.09.2018 у зв’язку з виконанням ремонтних робіт на шляхопроводі на вул. Михайла Бойчука рух транспорту буде частково обмежено у напрямку центру міста», - йдеться в повідомленні.

    «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

    Як повідомлялося, у Києві завершується ремонт чотирьох шляхопроводів.

    Читайте також
    Київ дороги ремонт Київавтодор транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ