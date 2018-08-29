До уваги водіїв! Рух шляхопроводом на вулиці Бойчука обмежено



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«Київавтодор» проводить ремонтні роботи на шляхопроводі

До 5 вересня рух транспорту на шляхопроводі на вул. Михайла Бойчука (Печерський район Києва) частково обмежено у напрямку центру міста. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

«З 18.00 год. 28.08.2018 до 18.00 год. 05.09.2018 у зв’язку з виконанням ремонтних робіт на шляхопроводі на вул. Михайла Бойчука рух транспорту буде частково обмежено у напрямку центру міста», - йдеться в повідомленні.

«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Як повідомлялося, у Києві завершується ремонт чотирьох шляхопроводів.