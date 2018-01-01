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    Рух транспорту шляхопроводом на бульварі Вацлава Гавела буде закритий

    Обмеження тимчасові
    Рух транспорту на перетині просп. Космонавта Комарова та б-ру Вацлава Гавела, на шляхопроводі, тимчасово закриють у зв’язку з його капітальним ремонтом. Про це інформують в КК «Київавтодор», повідомляє «Главком». Зокрема, рух буде закрито: з 22:00 23 лютого до 6:00 24 лютого і з 22:00 24 лютого до
    • Сьогодні, 13:48
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    Обмеження тимчасові

    Рух транспорту на перетині просп. Космонавта Комарова та б-ру Вацлава Гавела, на шляхопроводі, тимчасово закриють у зв’язку з його капітальним ремонтом.

    Про це інформують в КК «Київавтодор», повідомляє «Главком».

    Зокрема, рух буде закрито:

    • з 22:00 23 лютого до 6:00 24 лютого і з 22:00 24 лютого до 2:00 25 лютого – у напрямку з вул. Академіка Каблукова на вул. Академіка Білецького;
    • з 2:00 до 6:00 25 лютого – у напрямку з вул. Академіка Стражеска на вул. Академіка Каблукова.

    Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитись до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

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