Рух транспорту шляхопроводом на бульварі Вацлава Гавела буде закритий

Обмеження тимчасові

Рух транспорту на перетині просп. Космонавта Комарова та б-ру Вацлава Гавела, на шляхопроводі, тимчасово закриють у зв’язку з його капітальним ремонтом. Про це інформують в КК «Київавтодор», повідомляє «Главком». Зокрема, рух буде закрито: з 22:00 23 лютого до 6:00 24 лютого і з 22:00 24 лютого до



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Обмеження тимчасові

Рух транспорту на перетині просп. Космонавта Комарова та б-ру Вацлава Гавела, на шляхопроводі, тимчасово закриють у зв’язку з його капітальним ремонтом.

Про це інформують в КК «Київавтодор», повідомляє «Главком».

Зокрема, рух буде закрито:

з 22:00 23 лютого до 6:00 24 лютого і з 22:00 24 лютого до 2:00 25 лютого – у напрямку з вул. Академіка Каблукова на вул. Академіка Білецького;

з 2:00 до 6:00 25 лютого – у напрямку з вул. Академіка Стражеска на вул. Академіка Каблукова.

Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитись до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.